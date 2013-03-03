خطر حذف بازدید از اماکن تاریخی/ افزایش 400 درصدی بلیطهای ورودی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با نزدیک شدن عید نوروز، شهر شیراز مانند تمامی شهرهای کشور خود را آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی می کند.

تمامی سازمانها دست به دست هم داده تا امکانات مناسبی برای حضور مهمانان نوروزی فراهم کنند اما در این میان چیزی که جلب توجه می کنند آماده شدن اماکن تاریخی است که تعداد آنها در شیراز بیشمار است.

در کنار این آماده شدنها از اول اسفندماه یک موضوع سبب شکایت و نارضایتی بسیاری از مردم شهر شیراز شده و آن افزایش حدود چهار برابری نرخ ورودی اماکن تاریخی مانند حافظیه و غیرهاست.

رشد 400 درصدی نرخ ورودی برای برخی از اماکن تاریخی فارس، آن هم در آستانه سفرهای نوروزی باعث افزایش هزینه سفر برای خانواده ها شده و همچنين باعث ایجاد تغییراتی در میزان ورود گردشگران به این اماکن خواهد شد.

افزایش نرخ بلیط در حالی است که این هزینه مستقیم صرف مخارج محل نمی شود و به خزانه دولت واریز و از آن طریق اختصاص پیدا می کند. این افزایش زیاد نرخ بلیط پدیده ای دور از انتظار است چرا که این موضوع باعث دور شدن مردم از رفتن به این مکانها می شود.

به بیان دیگر افزایش چشمگیر نرخ ورود به مکانهای تاریخی و گردشگری، موضوع بازدید از این مکانها را از سبد گردشگری خانوار حذف خواهد کرد.

در این راستا بسیاری از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی فارس به این موضوع اعتراض کرده چرا که بالارفتن نرخ را عاملی برای دور شدن مردم فارس از رفتن به مکان های تاریخی می دانند و این موضوع را نیازمند بررسی دوباره می دانند.

براساس نرخ جدید، قیمت ورودیه به محوطه تخت جمشید و برنامه نوروصدای تخت جمشید، مجموعه جهانی پاسارگاد، مجموعه فرهنگی حافظ ، مجموعه فرهنگی سعدی، مجموعه فرهنگی ارگ کریم خانی و مجموعه بیشاپور برای بازدید کنندگان داخلی دوهزار تومان و برای بازدید کنندگان خارجی 15 هزار تومان است.

و قیمت ورودیه به موزه تخت جمشید، نقش رستم ، موزه حمام وکیل ، موزه پارس ، تنگ چوگان کازرون، کاخ اردشیر و قلعه دختر فیروز آباد برای بازدید کنندگان داخلی یک هزار و 500 تومان و خارجی ها 10 هزار تومان و نیز نرخ ورود به موزه سنگ هفت تنان، موزه آب، نقش رجب و موزه ساسانی بیشاپور برای بازدید کنندگان داخلی هزار تومان و خارجی ها پنج هزار تومان است.

در شهرستانی نظیر کازرون نیز با توجه به نرخهای جدید اعلام شده برای ورود به اماکن تاریخی فارس، به عنوان مثال در اماکنی همچون شهر تاریخی بیشاپور که گردشگران تا پیش از این برای ورود مبلغ 500تومان پرداخت می کردند اکنون برای ورود باید مبلغ دو هزار تومان بپردازند و در مجموعه های دیگری همچون کاخ اردشیر، قلعه دختر و تنگ چوگان نیز باید 1500تومان بپردازند.

عضو شوراي هم انديشان جوان در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: در چنین شرایطی مثلاً يك خانواده پنج نفری برای بازدید از اماکن تاریخی ساسانی فارس، در مجموع باید 42هزار و 500تومان پرداخت كند که به طور حتم این هزینه در کنار سایر هزینه های معمول سفرها، باعث افزایش هرچه بیشتر نرخ سفر خواهد شد.

محسن عباسپور اظهار داشت: چنانچه در کنار این رشد 400 درصدی قیمتها، امکانات و خدمات نیز به همین نسبت افزایش مي يافت، این روند توجه پذیر می كرد، اما با مشاهده وضعیت این اماکن تاریخی بخصوص برخی از آنها که در شهرستان هایی نظیر کازرون و فیروزآباد واقع شده اند، به وضوح می بینیم که امکانات گردشگری تقریباً در همان حد قبل باقی مانده اند.

وي ادامه داد: باید توجه داشت در بحث ورود مردم به اماکن تاریخی، نگاه دولت نباید فقط کسب درآمد باشد در این حوزه بخصوص به دلیل فرهنگی و نیاز به انتقال مفاهیم تاریخی به مردم، نیاز هست که اتفاقاً هزینه ها در حداقلهای ممکن نگه داشته شوند. در چنین شرایطی يكي از سیاستگذاریهای مناسب می تواند اینگونه باشد که گردشگران داخلی برای ورود به اماکن تاریخی هزینه های حداقلی را بپردازند تا تجربه حضور در فضاهای تاریخی را کسب كنند و اگر ادارات مربوطه می خواهد درآمدی در این بخش داشته باشد، پس از ورود گردشگر به این اماکن با ارائه خدماتی نظیر راهنمایی، فروش محصولات فرهنگی و... که این مقوله نیز باید از طریق بخش خصوصی پیگیری شود به دنبال کسب درآمد از محل گردشگری باشد.

عضو شوراي هم انديشان جوان افزود: نگاهی به شرایط فعلی اماکن تاریخی استان فارس که برای ورود به آنها بلیط فروشی می شود، به ویژه در شهرستان ها به وضوح موید این مطلب است که دولت هنوز موفق به ترغیب بخش خصوصی برای استقرار دائم و هدفمند در این اماکن از جمله در نقاطی مانند شهرتاریخی بیشاپور و تنگ چوگان و... نشده و ظاهرا در جبران این کمبود درآمد ناشی از فعال نشدن بخش خصوصی ناچار به افزایش نرخ بلیط های ورودی شده است.

عباسپور بيان كرد: تجربه های میدانی ناشی از حضور گردشگران در اماکن تاریخی به وضوح ثابت کرده طیف قابل توجه ای از این گردشگران تمایل به پرداخت کمترین هزینه ها را دارند و چنانچه با افزایش ناگهانی نرخها مواجه شوند در خوشبینانه ترین حالت دست به انتخاب می زنند و يا از تعداد افراد خانواده برای ورود به این اماکن کم می کنند و يا مثلاً در مواجه با مجموعه هایی که در فاصله ای نزدیک به هم قرار دارند، مانند شهر تاریخی بیشاپور، تنگ چوگان و موزه بیشاپور، تنها يكي از آنها را برای بازدید انتخاب می کنند.

وي گفت: در چنین شرایطی نمی توان به بهره وری کامل از ورود گردشگر داخلی به اماکن تاریخی دست يافت زيرا همانگونه که گفته شد، نگاه به گردشگری داخلی صرفاً يك نگاه اقتصادی نیست و باید زمینه های آموزشی و فرهنگی را نیز دنبال کند.

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی میراث فرهنگی فارس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به استناد تصویب نامه هیئت وزیران نرخ جدید اماکن تاریخی و گردشگری اعلام و ازتاریخ یکم اسفندماه در سطح استان اجرا شده است

محمد مهدی نجفی با اشاره به اینکه این اتفاق باید سالها پیش می افتاد ادامه داد: بلیط ورودی دو هزار تومان برای اماکن تاریخی مانند تخت جمشید،حافظیه و.. که برندی جهانی هستند هزینه زیادی نیست.

وی ادامه داد: هر خانواده با هر تعداد جمعیت با افزایش هزینه برای مسافرت و یا گردش در شهر خود رو به رو است و این نرخ بلیط در کنار دیگر هزینه های فرد مبلغ ناچیزی است.

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی میراث فرهنگی فارس عنوان کرد: فضای سبز مجموعه ای مانند حافظیه سالیانه 300 میلیون تومان هزینه دارد و در روزهای عید معمولا 50 تا 60 درصد این فضا توسط مردم تخریب می شود.

نجفی اضافه کرد: لازم به ذکر است که هزینه دریافتی مجموعه های گردشگری مستقیم صرف مخارج آنها نمی شود و این مبالغ مانند مالیات و.. به خزانه دولت واریز و از آنجا به مراکز تخصیص داده می شود.