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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۴

طاهری:

سامانه نرم افزاری 147 با 10 خط در زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران است

سامانه نرم افزاری 147 با 10 خط در زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان به راه‌اندازی سامانه نرم افزاری 147 در زنجان اشاره کرد و گفت: این سامانه با 10 خط آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار اکیپ‌های راهنما در ورودی‌های شهرهای استان زنجان افزود: این اکیپ‌ها راهنمایی مسافران نوروزی را به عهده دارند.

وی به رویکرد همکاری و هماهنگی جمعیت هلال‌ احمر با سایر دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: این جمعیت از نیروهای افتخاری در راستای خدمات دهی بهتر به مسافران نوروزی استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: هزار و 523 نفر از نیروهای افتخاری فعال  در ایام نوروز راهنمایی و خدمات دهی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

طاهری ،از اجرای طرح "قرآن بخوانید و جایزه بگیرید" که طبق سنوات گذشته اجرا می شد خبر دادوگفت:این طرح امسال هم برگزار می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: این طرح از جمله برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده برای کودکان در ایام نوروز تدوین شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان ،در راستای خدمات دهی به مسافران نوروزی دو دستگاه آمبولانس در عوراضی زنجان –قزوین مستقر خواهد شد.

طاهری یاد آورشد:سامانه نرم افزاری 147 پارسال به صورت پایلوت در استان برگزار شد.

کد مطلب 2009107

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