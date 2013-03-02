سامانه نرم افزاری 147 با 10 خط در زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران است

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار اکیپ‌های راهنما در ورودی‌های شهرهای استان زنجان افزود: این اکیپ‌ها راهنمایی مسافران نوروزی را به عهده دارند.

وی به رویکرد همکاری و هماهنگی جمعیت هلال‌ احمر با سایر دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: این جمعیت از نیروهای افتخاری در راستای خدمات دهی بهتر به مسافران نوروزی استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: هزار و 523 نفر از نیروهای افتخاری فعال در ایام نوروز راهنمایی و خدمات دهی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

طاهری ،از اجرای طرح "قرآن بخوانید و جایزه بگیرید" که طبق سنوات گذشته اجرا می شد خبر دادوگفت:این طرح امسال هم برگزار می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: این طرح از جمله برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده برای کودکان در ایام نوروز تدوین شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان ،در راستای خدمات دهی به مسافران نوروزی دو دستگاه آمبولانس در عوراضی زنجان –قزوین مستقر خواهد شد.

طاهری یاد آورشد:سامانه نرم افزاری 147 پارسال به صورت پایلوت در استان برگزار شد.