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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۳

پرآور در گفتگو با مهر:

ارتقای کنگان به شهرستان ویژه را در وزارت کشور پیگیری می‌کنیم

ارتقای کنگان به شهرستان ویژه را در وزارت کشور پیگیری می‌کنیم

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: درخواست مردم کنگان برای ارتقا به شهرستان ویژه را پس از بررسی، به وزارت کشور اعلام خواهیم کرد.

محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری ارتقای کنگان به شهرستان ویژه در وزارت کشور، به ایجاد شهرستان جدید عسلویه اشاره کرد و اظهار داشت: هدف ما از تغییر و تحولات اخیر در شهرستان کنگان افزایش کمی و کیفی همه امور شهرستان است.

وی در ارتباط با درخواست ارتقای شهرستان کنگان به شهرستان ویژه افزود: در جلسه شورای اداری توسط امام جمعه، رئیس شورای شهر کنگان و برخی دیگر از مسولان به درخواست مردم شهرستان پیشنهاد شده است که پس از پیگیری مراحل و ارسال درخواست به استانداری و پس از بررسی مشخصات، آیتم‌ها و شرایط آن، به وزارت کشور اعلام خواهیم کرد که وزارت نام برده شهرستان کنگان را به شهرستان ویژه تبدیل کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در خصوص بیشترین تغییر و تحولات ایجاد شده طی چند سال اخیر در شهرستان کنگان اذعان داشت: قطعا منطقه ای که در حال شکوفایی، توسعه و دارای منابع انرژی عظیم است همیشه در حال ارتقا و گسترش است.

پرآور ادامه داد: این موارد عامل تفکیک شهرستان است که خود باعث ایجاد توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شهرستان خواهد شد، لذا تفکیک شهرستان و جابه‌جایی مسولان مشکلی را در این باره ایجاد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این شهرستان را احیا کرده و بدین سان شهرستانی آباد و با امنیت کامل داشته باشیم تا مردم به حق واقعی خود برسند.

کد مطلب 2009113

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