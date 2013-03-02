محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری ارتقای کنگان به شهرستان ویژه در وزارت کشور، به ایجاد شهرستان جدید عسلویه اشاره کرد و اظهار داشت: هدف ما از تغییر و تحولات اخیر در شهرستان کنگان افزایش کمی و کیفی همه امور شهرستان است.

وی در ارتباط با درخواست ارتقای شهرستان کنگان به شهرستان ویژه افزود: در جلسه شورای اداری توسط امام جمعه، رئیس شورای شهر کنگان و برخی دیگر از مسولان به درخواست مردم شهرستان پیشنهاد شده است که پس از پیگیری مراحل و ارسال درخواست به استانداری و پس از بررسی مشخصات، آیتم‌ها و شرایط آن، به وزارت کشور اعلام خواهیم کرد که وزارت نام برده شهرستان کنگان را به شهرستان ویژه تبدیل کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در خصوص بیشترین تغییر و تحولات ایجاد شده طی چند سال اخیر در شهرستان کنگان اذعان داشت: قطعا منطقه ای که در حال شکوفایی، توسعه و دارای منابع انرژی عظیم است همیشه در حال ارتقا و گسترش است.

پرآور ادامه داد: این موارد عامل تفکیک شهرستان است که خود باعث ایجاد توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شهرستان خواهد شد، لذا تفکیک شهرستان و جابه‌جایی مسولان مشکلی را در این باره ایجاد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این شهرستان را احیا کرده و بدین سان شهرستانی آباد و با امنیت کامل داشته باشیم تا مردم به حق واقعی خود برسند.