پرداختن به تخلفات سایبری و معضلات آموزشی در آیین نامه جدید انضباطی دانشجویان

وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات تدوین آئین نامه جدید انضباطی دانشجویان علوم پزشکی و وزارت علوم اظهار داشت: این آیین نامه هم اکنون در مرحله بررسی و رسیدگی دایره حقوقی دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار دارد تا پیش از تصویب و تایید، تناقضات موجود در آن برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه در آیین نامه جدید نحوه برخورد با تخلفات به صورت دقیق و شفاف دیده شده است، ادامه داد: تخلفات سایبری و کامپیوتری و معضلات آموزشی از جمله مواردی است که در آیین نامه جدید انضباطی دانشجویان به صورت کامل تر به آن پرداخته شده است.

دبیر شورای انضباطی و امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پس از اعلام نظر کلی دایره حقوقی، موارد مدنظر در شورایعالی انضباطی بازنگری شده و نظرات اصلاحی اعمال می شود، خاطرنشان کرد: در نهایت این آیین نامه از سوی شورای انضباطی مشمول شیوه نامه خواهد شد که جزئیات مندرج در آیین نامه خواهد بود.

به گفته صرامی، پس از تدوین شیوه نامه انضباطی، این آیین نامه باید مراحل تصویب نهایی خود را در شورایعالی انقلاب فرهنگی بگذراند.

وی افزود: با توجه به حجم کاری دایره حقوقی دو وزارتخانه و نیز شورایعالی انقلاب فرهنگی، به نظر می رسد تصویب نهایی آیین نامه جدید انضباطی دانشجویان آموزش عالی پروسه طولانی مدتی را طی کند.