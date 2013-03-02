سرمایه های سرگردان در بیابانهای خراسان جنوبی/غفلت مسئولان از صنعت شتر داری

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی هم اکنون 24 هزار نفر شتر را در بیابان های خشک و بی آب و علفش جای داده و سومین استان برخوردار از این سرمایه طبیعی است.

امروزه در عصر صنعتی نیاز مردم به جاذبه های طبیعی و گردشگری بیشتر شده و این در حالی است که از این توانمندی به درستی استفاده نمی شود.

توسعه صنعت پرورش شتر و شترداری و استفاده از قابلیت های این صنعت یکی از کارآمدترین ابزارهای جذب گردشگر در مناطق کویر نشین و مستعد پرورش شتر از جمله خراسان جنوبی است.

متاسفانه علی رغم پتانسیل های موجود صنعت شترداری در خراسان جنوبی این امر مورد توجه قرار نگرفته و این صنعت جذاب و پرکاربرد از رونق افتاده و با تدوام چنین شرایطی رو به زوال خواهد رفت ، شرايط اقليمي این استان زيستگاه مناسبي براي شترها به وجود آورده‌ است.

خراسان جنوبی همواره به عنوان استانی محروم مطرح شده، اما در حالی که توانمندی های طبیعی بسیار بالایی در زمینه های کشاورزی و صنعت و معدن دارد که مورد غفلت قرار گرفته است.

صنعت شترداری فواید بسیار زیادی را عاید بهره برداران این حوزه می کند، به طوری که استفاده از پوست، گوشت و کوهان شتر هریک به صورت مجزا متقاضیان مخصوص به خود را دارد.

استفاده از این محصولات می تواند صنعت پرورش شتر را به صنعتی سودآور مبدل کند، اما غفلت مسئولان از اين صنعت درآمدی را عايد شترداران استان نمی ‌کند.

در حال حاضر پرورش شتر به صورت سنتی در بیابانهای استان رواج دارد و از صنایع تبدیلی شیر، گوشت و دوغ شتر به دور مانده است.

فرایند صنعتی شدن موجب شد تا صنعت بومی و محلی شترداری دیگر رونق گذشته را نداشته و به دلیل حمایت کم و نبود برنامه جامع، نفس های شتران در گرمای کویر خراسان جنوبی به شماره افتد.

وجود 14 واحد پرورش شترداری در خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از وجود 14 واحد پرورش شتر دارای پروانه بهره برداری در استان خبر داد و گفت: این واحدها دارای ظرفیت 551 نفر شتر هستند.

غلامرضا هادربادی با بیان اینکه بیشترین تعداد واحد شترداری در استان در شهرستان نهبندان قرار دارد، افزود: در این شهرستان 9 واحد شترداری به ظرفیت 420 نفر شتر وجود دارد.

وی از وجود سه واحد پرورش شتر در شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: در این واحدها ظرفیتی معادل 56 نفر شتر وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت یک واحد پرورش شتر در شهرستان قاین، تصریح کرد: در این شهرستان 50 نفر شتر پرورش داده می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در شهرستان خوسف یک واحد با ظرفیت 25 نفر شتر فعال است.

به گفته وی مابقی ظرفیت شترداری استان به صورت سنتی در شهرستان های سرایان، فردوس و زیرکوه وجود دارد.

صادرات 20 درصد شتر خراسان جنوبی به خارج از استان

وی در خصوص صادرات شتر و گوشت شتر از استان، تصریح کرد: هم اکنون مازاد گوشت شتر استان حدود 20 درصد تولید استان پس از اقدامات بهداشتی و صدور مجوزهای لازم به صورت زنده و یا لاشه به خارج از استان صادر می شود.

وی بیان کرد: شتر استان به استان های تهران، اصفهان، کرمان، یزد، خراسان رضوی، سمنان و قم صادر می شود.

هادربادی از تولید سالانه 800 تن گوشت شتر در این استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 730 تن تولید شده است.

پرورش سنتی شتر و عدم جمع آوری شیرشتر فاکتور بی رغبتی شترداران

وی به مشکلات شترداران استان اشاره کرد و گفت: پرورش سنتی شتر و درآمد ناچیز شترداران از مهمترین مشکلات این حوزه است.

وی عدم جمع آوری شیر شتر در استان را از دیگر مشکلات شترداران عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا به فرهنگ سازی برای مصرف آن در بین مردم مورد نیاز است.

وی نیاز به کار اصلاح نژادی در شترداری را از دیگر مشکلات و نیازهای صنعت شترداری در استان ذکر کرد.

اشتغالزایی شترداری برای 750 نفر در استان/شترداری راهکاری برای توسعه اقتصادی استان

وی از اشتغالزایی مستقیم شترداری استان برای 250 نفر خبر داد و گفت: همچنین اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده در این صنعت 500 نفر است.

وی ادامه داد: شترداری استان از جایگاه بالایی برخوردار است و شرایط اقلیمی استان جهت پرورش شتر مساعد است.

به گفته وی تولیدات شیر، گوشت و میزان اشتغالزایی این حرفه در استان قطعا در افزایش صادرات استان به استان های همجوار و بهبود روند توسعه اقتصادی استان نقش بسزایی دارد.

15.5 درصد جمعیت شتر کشور در خراسان جنوبی

وی با اشاره به وجود 24 هزار نفر شتر در استان، عنوان کرد: این رقم 15.5 درصد کل جمعیت شتر در سطح کشور است.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان و کرمان در جایگاه سومین استان کشور از نظر آمار شتر قرار دارد.

وی در پایان یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 800 تن گوشت شتر در استان تولید شود.

عدم حمایت از شتر عشایر مشکل اصلی مرز داران

یکی از عشایران مرزی شهرستان زیرکوه نیز در گفتگو با مهر، اظهارداشت: شترداری در منطقه مرزی روستای بارنجگان به صورت سنتی رواج دارد و مورد حمایت قرار نمی گیرد.

علی عباسی با بیان اینکه سرمایه های عشایر این منطقه به دست دلالان با قیمت های پایین خریداری می شود، خواستار حمایت دستگاه های دولتی برای خرید فرآورده های این محصول دامی عشایر شد.

وی یادآور شد: به دلیل وجود بیابان گسترده در این منطقه تعداد زیادی از شترهای عشایر این منطقه مفقود شده و مکانی برای کمک در جستجوی شترهای گمشده وجود ندارد.