رسانه های وابسته به غرب حقایق را در مورد ایران وارونه جلوه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و دبيركل اتحاديه جهاني آشوريان كه براي ديدار با جمعي از شخصيت‌هاي مسيحي به لبنان سفر كرده است؛ با نبيه بري رئيس مجلس لبنان ملاقات كرد.



در اين ملاقات كه غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان و يونتن بيله خانشان معاون آسيايي اتحاديه جهاني آشوريان نيز حضور داشت؛ در خصوص وضعيت مسيحيان در ايران و جهان گفتگو شد.



يوناتن بت كليا ضمن تشريح وضعيت بسيار مناسب مسيحيان از جمله آشوريان در كشورمان اظهار داشت: اقليت‌هاي ديني از جمله 25 هزار نفر آشوري در كنار جمعيت هفتاد ميليوني ايران، با كمال آرامش و محبت زندگي مي‌كنند و از حقوق كاملا برابري برخوردار هستند. جمهوري اسلامي ايران تنها كشور دنيا است كه بودجه خاصي براي اقليت‌هاي ديني اختصاص داده و بر اساس عهد نامه امام علي (ع) با مسيحيان رفتار و تعامل دارد.



وي با اشاره به سابقه تاريخي حضور مسيحيان در ايران اظهار داشت: امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بر حقوق برابر تمامي ايرانيان با يكديگر تأكيد ورزيد و اكنون نه تنها اقليت‌هاي ديني در ايران از حقوق برابري برخوردار هستند بلكه در برخي موارد، امتيازات خاصي نيز براي آنها در نظر گرفته شده است. وي افزود: به عنوان مثال بر اساس قانون اساسي كشور، هر شهري با دارا بودن پانصد هزار نفر جمعيت مي‌تواند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشد، اما اقليت‌هاي مسيحي كه در حدود دويست هزار نفر هستند، داراي 5 نماينده در مجلس شوراي اسلامي هستند.



نبيه بري رئيس مجلس لبنان نيز با اشاره به ديدارهاي خود از جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: در اين سفرها، انس و الفت ميان مسلمانان و مسيحيان را از نزديك شاهد بودم و حتي مشاهده كردم كه ايرانيان علي رغم دشمني با اسرائيل، با خاخام‌هاي يهودي نيز با احترام برخورد مي‌كنند. چنين رفتاري نشانه درك درست از دين اسلام است.



رئيس مجلس لبنان با اشاره به تبليغات مسموم و دروغين رسانه‌هاي وابسته به استكبار جهاني در وارونه جلوه دادن حقايق اظهار داشت: اكنون طرفداران دروغين حقوق بشر چنين تبليغ مي‌كنند كه جمهوري اسلامي ايران صرفا از حقوق شيعيان حمايت مي‌كند در حالي كه در اين كشور، شيعه، سني، مسلمان و مسيحي با حفظ حقوقي برابر در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند.



نبيه بري ضمن تأكيد بر ضرورت اهتمام به موضوع اطلاع رساني، پيشنهاد نمود در برابر اينگونه تبيلغات مسموم و دروغين، جمهوري اسلامي ايران نيز تلاش بيشتري را براي تبيين واقعيت‌ها داشته باشد چرا كه نمونه واقعي همزيستي همراه با محبت و صميميت در ايران وجود داشته و اين مسئله مي‌تواند الگويي براي جهانيان باشد.



لازم به ذكر است در اين ملاقات، غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز به تشريح اقدامات سفارت در تعامل با جامعه مسيحيان لبنان و تقويت روابط ميان مسيحيان دو كشور پرداخت. نماينده مجلس شوراي اسلامي و دبيركل اتحاديه جهاني آشوريان نيز پيشنهاد نمود دفتر اتحاديه در بيروت تأسيس شود و اين دفتر مورد حمايت دولت لبنان قرار گيرد كه رئيس مجلس لبنان ضمن موافقت اظهار داشت: حضور هفت هزار نفر آشوري در لبنان به آنها اجازه تأسيس چنين دفتري را مي‌دهد و ما نيز آماده هرگونه كمك و مساعدت در اين راستا هستيم.