  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۶

خلیلی:

آموزش رعایت نکات بهداشتی برای آجیل فروشان شهرستان شهرکرد انجام شد

آموزش رعایت نکات بهداشتی برای آجیل فروشان شهرستان شهرکرد انجام شد

شهرکرد – خبرگزاری مهر: کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد گفت: آجیل فروشان شهرستان شهرکرد آموزشهای لازم رعایت نکات بهداشتی آموختند.

مرتضی  خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به حفظ سلامتی شهروندان و عرضه فراوان آجیل به مناست ایام نوروز اظهارداشت: آجیل فروشان وعمده فروشان شهرستان شهرکرد آموزش های لازم را برای رعایت  نکات بهدا شتی و حفظ سلامتی مردم  فرا گرفتند.

وی اذعان داشت: بازرسان و کارشناسان همه روزه اقدام به بازرسی از فروشگاههای مواد غذایی و آجیل فروشی ها خواهند کرد و در صورت دیدن هر گونه تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد.
 
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد تصریح کرد:مردم میتوانند در صورت دیدن هرگونه تخلف با شماره تلفن 2222908تماس حاصل کنند. 
 
وی افزود: بازرسی ویژه ایی نیز از فروشگاه بهاره صورت خواهد گرفت و بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط کارشاناسان بهداشت محیط نظارت می شود.
کد مطلب 2009133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها