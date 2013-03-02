آموزش رعایت نکات بهداشتی برای آجیل فروشان شهرستان شهرکرد انجام شد

مرتضی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به حفظ سلامتی شهروندان و عرضه فراوان آجیل به مناست ایام نوروز اظهارداشت: آجیل فروشان وعمده فروشان شهرستان شهرکرد آموزش های لازم را برای رعایت نکات بهدا شتی و حفظ سلامتی مردم فرا گرفتند.

وی اذعان داشت: بازرسان و کارشناسان همه روزه اقدام به بازرسی از فروشگاههای مواد غذایی و آجیل فروشی ها خواهند کرد و در صورت دیدن هر گونه تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد.

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد تصریح کرد:مردم میتوانند در صورت دیدن هرگونه تخلف با شماره تلفن 2222908تماس حاصل کنند.

وی افزود: بازرسی ویژه ایی نیز از فروشگاه بهاره صورت خواهد گرفت و بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط کارشاناسان بهداشت محیط نظارت می شود.