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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۳

حیدریان اعلام کرد:

بارش 350 میلی متری باران در گرگان

بارش 350 میلی متری باران در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان میزان بارش را از ابتدای مهر تا پایان بهمن سال جاری در محدوده شهرستان گرکان بیش از 350 میلی متر عنوان کرد و گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از پنج درصد کاهش داشته است.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بارش های اخیر عنوان کرد: از ابتدای سال آبی تا پایان بهمن ماه، گالیکش با 662 میلی متر بارندگی به عنوان پر بارش ترین شهر استان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بارش در محدوده شهرستان گالیکش در مدت مشابه سال قبل 510 میلی متر بود و در مقایسه با آن 30 درصد افزایش داشته است.
 
وی گنبد کاووس را کم بارش ترین شهرستان استان دانست و گفت: بارش در محدوده این شهرستان از ابتدای مهر تا پایان بهمن بیش از 264 میلی متر بوده که در مدت مشابه سال قبل 259 میلی متر و در مقایسه با آن دو درصد افزایش داشته است.
 
حیدریان با اشاره به میزان بارش در حوضه های آبریز استان خاطرنشان کرد: خلیج گرگان با 473 میلی متر پر بارش ترین حوضه آبریز و نکارود علیا با بیش از 135 میلی متر کم بارش ترین حوضه آبریز از ابتدای مهر تا پایان بهمن در سال آبی جاری است.
 
 
کد مطلب 2009135

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