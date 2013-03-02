بارش 350 میلی متری باران در گرگان

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بارش های اخیر عنوان کرد: از ابتدای سال آبی تا پایان بهمن ماه، گالیکش با 662 میلی متر بارندگی به عنوان پر بارش ترین شهر استان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بارش در محدوده شهرستان گالیکش در مدت مشابه سال قبل 510 میلی متر بود و در مقایسه با آن 30 درصد افزایش داشته است.

وی گنبد کاووس را کم بارش ترین شهرستان استان دانست و گفت: بارش در محدوده این شهرستان از ابتدای مهر تا پایان بهمن بیش از 264 میلی متر بوده که در مدت مشابه سال قبل 259 میلی متر و در مقایسه با آن دو درصد افزایش داشته است.

حیدریان با اشاره به میزان بارش در حوضه های آبریز استان خاطرنشان کرد: خلیج گرگان با 473 میلی متر پر بارش ترین حوضه آبریز و نکارود علیا با بیش از 135 میلی متر کم بارش ترین حوضه آبریز از ابتدای مهر تا پایان بهمن در سال آبی جاری است.