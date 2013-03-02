به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از مصالح جدید و به خصوص کامپوزیتها به جای فولاد برای سبک سازی و مقاون سازی سازهها در برابر زلزله در دهه اخیر به شدت مورد توجه بوده است. کامپوزیتها از یک ماده چسباننده (اپوکسی) و مقدار مناسبی الیاف تشکیل شدهاند. این الیاف ممکن است از نوع کربن، شیشه و یا آرامید باشند که کامپوزیت تولید شده با این مواد به ترتیب با نامهای FRP- GFRP- CFRP خوانده میشوند.
مهمترین مزیت کامپوزیتها مقاومت بسیار عالی آنها در مقابل خوردگی و مقاومت کششی بسیار زیاد تا 10 برابر فولاد است ولی این مواد سازگار با محیط زیست نیستند ضمن آنکه در مجاورت اشیای نیز بریده میشوند ومقاومت سازه را کاهش میدهند. در این راستا محققان کشور نوعی پلیمر سازگار با محیط زیست برای مقاوم سازی ساختمانها ارائه کردند.
دکتر سید محمود فاطمی عقدا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لرزه خیزی کشور، افزود: این در حالی است که 50 تا 60 درصد ساختمانهای مسکونی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، انجام تحقیقات کاربردی و تدوین ضوابط و مقررات برای ارزیابی لرزه خیزی ساختمانها را از جمله اقدامات این مرکز نام برد و اظهار داشت: در این راستا به منظور مقاوم سازی ساختمانها سعی شد تا روشهای اجرایی سهل و آسان و ارزان ارائه شود تا عموم مردم آن را به کار گیرند.
وی تولید نوعی پلیمر را از جمله دستاوردهای این مرکز در زمینه مقاوم سازی ساختمانها ذکر کرد و یادآور شد: با تحقیقاتی که در این مرکز انجام شد موفق به اختراع ماده پلیمری خاصی برای مقاوم سازی کردیم که به لحاظ فیزیکی دارای مقاومت خمشی، کششی و برشی در حد مطلوب است.
فاطمی، به نتایج تستهای انجام شده بر روی این ماده پلیمری اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: در این آزمایشها ماده پلیمری تولید شده بر روی عناصرخاص ساختمان و در دو ساختمان بر روی کلیه بخشهای آن اعمال شد.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: سپس با استفاده از میز شبیه ساز بر روی این سازهها شدیدترین زلزلههای ایران و دنیا وهمچنین موجهای سینوسی که به طور مصنوعی توسط میز شبیه ساز به ساختمان اعمال شد که هر چند موجب شکستگیهایی در سازهها شد ولی فرو نریخت پس از ایستادن میز و توقف زلزله ساختمان کاملا پا بر جا ماند.
وی، ارزان بودن، قابل دسترسی در داخل کشور و عدم نیاز به تخصص در زمان اعمال بر روی سازهها را از ویژگیهای این پلیمر ذکر کرد و گفت: علاوه بر این پلیمر عرضه شده سازگار با محیط زیست و غیر سمی است.
فاطمی با تاکید بر اینکه این ماده برتریهایی نسبت به ماده FRP برای مقاوم سازی خاطر نشان کرد: بر خلاف این ماده پلیمری برای اعمال FRP نیاز به تخصص دارد ضمن آنکه FRP شکل پذیری کامل را ندارد و در برخورد با اشیای تیز میتواند بریده و شکسته شود و همچنین امکان تولید آن در داخل کشور به حد نیاز وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ماده پلیمری تولید شده قابل اعمال در ساختمانهای مسکونی، بیمارستانها و مراکز آموزشی و سازههای با ارزش تاریخی است، ادامه داد: پوشش نازکی از این پلیمر از داخل و خارج ساختمان اعمال و موجب مقاوم سازی سازه میشود.
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