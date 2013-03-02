تحول در روش قالبگیری روکش دندانی به کمک چاپگرهای سه بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پارسا آتش رزم متخصص پروتز با اعلام این خبر در اولین سمینار علمی انجمن ایمپلنتولوژی ایران گفت: گسترش استفاده از این چاپگرها در ساخت روکش دندانی سبب کاهش ضایعات تولید پروتز شده که این امر، هزینه تولید پروتز را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه چاپگرهای سه بعدی از صنعت به ویژه صنایع خودرو به صنعت ساخت پروتزهای دندانی وارد شده است، اظهار داشت: در صنایع خودرو، چاپگرهای سه بعدی با تولید انبوه از یک قالب، قیمت تمام شده را کاهش داده، اما در دندانپزشکی، چون وضعیت قرارگیری پروتز دندان هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده، قالب ساخته شده تنها مختص هر بیمار ساخته می شود، قیمت طراحی قالبها و چاپ سه بعدی آن بیشتر است.

آتش رزم یادآور شد: هم اینک تکنیک چاپگرهای سه بعدی در ساخت روکش دندانی در کشورهای اسکاندیناوی و امریکا مورد استفاده قرار می گیرد، این در حالیست که با توسعه تکنولوژی در رشته دندانپزشکی، انتظار می رود، طی سال های آینده این روش در دیگر کشورها از جمله کشور ما نیز توسعه یابد.

دکتر ابوالحسن مسگرزاده رئیس انجمن ایمپلنتولوژی ایران نیز در این سمینار با ابراز تاسف از افزایش قیمت ایمپلنت های دندانی در کشور گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز از آنجا که ایمپلنت های مصرفی وارداتی هستند، طی ماههای اخیر قیمت ایمپلنت افزایش سه برابری پیدا کرده که این امر مشکلی اساسی در درمان ایمپلنت در کشور بوجود آورده و حل آن خارج از توانایی انجمنهای علمی و افراد شاغل در حرفه دندانپزشکی است.

دکتر اکبر فاضل دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت نیز گفت: برای حل مشکل گرانی ایمپلنت می بایست به تولیدداخل و افزایش کیفیت تولیدات داخلی توجه ویژه ای داشت.

وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل اظهار داشت: به دلیل بی مهری با یکی از شرکتهای تولید کننده ایمپلنت دندانی در داخل کشور، این شرکت تولیدات خود را در کشور انگلستان به ثبت رساند که پس از رایزنی با مسئولان قرار شد، شرکت مذکور تولید خود را در داخل کشور انجام دهد.