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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۷

هزاریان:

سرمایه گذاری برای احداث تله کابین شهرستان کوهرنگ نیاز است

سرمایه گذاری برای احداث تله کابین شهرستان کوهرنگ نیاز است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: شهردار چلگرد گفت: برای راه اندازی تله کابین شهرستان کوهرنگ باید سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود.

کوروش هزاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در پروزه تله کابین کوهرنگ اذعان داشت:  پروژه تله کابین شهرستان کوهرنگ به زودی کلنگ زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش بر این بوده طی سخنرانی ها در مدارس، برگزاری جلسات متعدد با بازاریان و فرهنگیان، جلسات با شورای آموزش و پرورش، فرهنگ گردشگری را در شهرستان کوهرنگ تقویت کنیم.
 
هزاریان ادامه داد: چنانچه در سطح شهرستان فرهنگ سازی صورت بگیرد و فرهنگ گرشگری در این شهرستان توسعه پیدا کند، می توان با ورود گردشگر به این شهرستان درآمد زایی را برای شهرستان ایجاد کرد.
 
شهردار چلگرد اذعان داشنت: آب معدنی و شیلات این شهرستان قابل سرمایه گذاری و درآمد زایی بالایی است و ضرورت دارد از ورود گردشگر به این شهرستان به بهترین وجه بهره برد.
کد مطلب 2009145

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