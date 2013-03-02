سرمایه گذاری برای احداث تله کابین شهرستان کوهرنگ نیاز است

کوروش هزاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در پروزه تله کابین کوهرنگ اذعان داشت: پروژه تله کابین شهرستان کوهرنگ به زودی کلنگ زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش بر این بوده طی سخنرانی ها در مدارس، برگزاری جلسات متعدد با بازاریان و فرهنگیان، جلسات با شورای آموزش و پرورش، فرهنگ گردشگری را در شهرستان کوهرنگ تقویت کنیم.

هزاریان ادامه داد: چنانچه در سطح شهرستان فرهنگ سازی صورت بگیرد و فرهنگ گرشگری در این شهرستان توسعه پیدا کند، می توان با ورود گردشگر به این شهرستان درآمد زایی را برای شهرستان ایجاد کرد.

شهردار چلگرد اذعان داشنت: آب معدنی و شیلات این شهرستان قابل سرمایه گذاری و درآمد زایی بالایی است و ضرورت دارد از ورود گردشگر به این شهرستان به بهترین وجه بهره برد.