عبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه آیا با توجه به مشکلات جدیدی که شرکت پخش با یکی از ایرلاین ها پیدا کرده امکان قطع سوخت این شرکت هست، گفت: قطع سوخت ایرلاین ها در گذشته یک اقدام اشتباه و تلخ بود که دیگر اتفاق نمی افتد.

وی با بیان اینکه اگر شرکتی به تعهدات خود عمل نکند باید از سیستم قضایی پیگیری شود، اظهار داشت: شرکت ها در حال تسویه مالی با شرکت پخش هستند و هرگونه بدهی که وجود دارد بابت اختلاف حسابی است که ایرلاین ها با ستاد هدفمندی یارانه ها دارند.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: چند بخشنامه مختلف در رابطه با قیمت سوخت و زمان اجرا از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها ارایه شد که هرکدام تعابیر متفاوتی را ایجاد کرد و در حال حاضر درخواست برای اصلاح بخشنامه داده ایم و منتظر پاسخ هستیم.

موسوی با اشاره به واکنش های اخیر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورد سوخت رسانی به ایرلاین ها، اظهار داشت: شرکت پخش مشکلاتی را با دو ایرلاین دارد که به دنبال رفع آن هستیم و تاکنون هم به تعهدات خود در زمینه پرداخت قیمت سوخت عمل کرده ایم.

وی با اشاره به گلایه شرکت پخش نسبت به عدم حضور یکی از ایرلاین ها در جلسات، بیان کرد: ایرلاین ها هر ماه جلسه ای با شرکت پخش دارند که یکی از ایرلاین ها در این جلسات شرکت نمی کند و ظاهرا بدهی هم به این شرکت دارد.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: البته این ایرلاین اعلام کرده که بدهی ندارد و تمامی این مبلغ بابت اختلاف حساب بابت قیمت ها است که سعی شده در جلسه آتی این مشکل حل شود.

موسوی در مورد شکایت شرکت پخش به مراجع قضایی، گفت: هر نهاد و شرکتی حق شکایت در مراجع قضایی را دارد و می تواند برای حل مشکل خود به دادگاه مراجعه کند.