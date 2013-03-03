دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جشنواره که اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود اینگونه گفت: نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران از سه ماه قبل از آغاز جشنواره فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. این جشنواره همانطور که از نامش پیداست استفاده از تلفن همراه را به عنوان یک ابزار برای ثبت لحظه‌ها و ساخت فیلم‌های کوتاه و عکس مدنظردارد به همین دلیل موضوع تازه‌ای است و باید قبل از بررسی آثار آموزش ساخت فیلم و گرفتن عکس را به علاقمندانی که تمایل به حضور در جشنواره را دارند، یاد بدهیم.

وی افزود: از همین‌رو بیش از سه ماه قبل از آغاز جشنواره، آموزش فیلمسازی با تلفن همراه را آغاز کردیم. جالب است بدانید در کنار مخاطبان عام این جشنواره حتی بسیاری از هنرمندان که در فضای آکادمیک و حرفه‌ای فیلمسازی و عکاسی می‌کنند هنوز تلفن همراه را به عنوان ابزاری برای تولید فیلم به رسمیت نمی‌شناسند بنابراین جا داشت قبل از آغاز جشنواره عامه مردم را نسبت به این پدیده آگاه کنیم.

خوشبین در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بخش‌هایی که به تازگی به جشنواره اضافه شده است، عنوان کرد: علاوه‌بر بخش‌های مختلف که از قبل در نظر گرفته بودیم، به تازگی یک بخش با عنوان بخش دانشگاهی نیز اضافه کردیم. در این بخش دانشجویان با تلفن همراه خود فیلم و عکس گرفته و در جشنواره شرکت می‌کنند. همچنین یکی دیگر از بخش‌های اضافه شده به جشنواره "ورزش از نگاه تلفن همراه" است که در این زمینه با سازمان لیگ برتر و کمیته المپیک وارد مذاکره شدیم و قرارست آثار ارسال شده در بخش ورزش از نگاه تلفن همراه به شکل مستقل داوری شود.

دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران با اشاره به بخش "تور جشنواره" که از فرصت‌های جذاب و نو این رویداد فرهنگی است، گفت: یکی دیگر از بخش‌های جشنواره مجموع تورهای مسافرتی است که برای سفرهای نورزوی در نظر گرفتیم. همچنین چند روز پیش یک تور یک روزه برای خبرنگاران در نظر گرفتیم که اطلاع‌رسانی هم شد. در این تور تهرانگردی یک روزه، خبرنگاران با تلفن‌های همراه خود فیلم و عکس گرفتند و قرار شد در بخش مسابقه شرکت کند.

وی در ادامه افزود: همچنین سفرهای نوروزی در پیش است به همین دلیل در نظر داریم بخشی با عنوان "نوروز سفر" ارائه کنیم که علاقمندان از سفرهای نوروزی خود نیز استفاده کنند.

خوشبین در پاسخ به این پرسش که آیا هنرمندان در حوزه‌های مختلف از جشنواره استقبال کرده‌اند؟ گفت: با هنرمندان حرفه‌ای به دو شکل ارتباط برقرار کردیم؛ یک بخش حضور در بخش عام جشنواره بود و بخش دیگر حضور هنرمندان به‌ویژه سینماگران در بخش ویژه جشنواره بود. هدف از گذاشتن بخش ویژه این بود که مردم متوجه باشند که فیلمسازانی که یک عمر در این عرصه فیلم ساخته‌اند با تلفن همراه هم می‌تواند فیلم بسازد.

این فعال فرهنگی با اشاره به حضور برخی از هنرمندان در بخش ویژه این جشنواره گفت: رضا کیانیان، کمال تبریزی، رضا عطاران، بهرام رادان، رامبد جوان، صابر ابر، مهناز افشار، نیما بانکی، حبیب رضایی، پیمان معادی و مرضیه برومند از جمله فیلمسازانی هستند که در این بخش حضور داشتند و نکته جالب این بود که این هنرمندان در ساخت آثار خود شاخصه های داوری را نیز رعایت کردند و از انجام یک کار حرفه ای غافل نبودند.

دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان با هر مدل تلفنی برای این جشنواره فیلم ساخت؟ گفت: قطعا هیچ منعی برای حضور تلفن همراه‌هایی با مدل های پایین وجود ندارد البته کیفیت تصویر مهم است اما در درجه دوم اهمیت قرار داد. نکته مهم انتخاب سوژه است.