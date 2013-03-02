با برد نفت تهران شانس قهرمانی تراکتور بیشتر می شود/ طعنه جعفری به رویانیان

محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم تراکتورسازی در بازی های داخلی نیز نیاز به حمایت هواداران پرتعداد خود دارد، اظهار داشت: با حمایت هواداران می توانیم در لیگ برتر شانس قهرمانی مان را افزایش دهیم و اگر بازی با نفت تهران را با پیروزی به پایان برسانیم، آنگاه شانس قهرمانی مان 20 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ما اکنون تا پایان فصل هفت بازی دیگر پیش رو داریم که در این بین بازی با تیم های سپاهان، استقلال و فولاد که از جمله رقبای بالای جدولی تراکتورسازی هستند، برای ما حکم فینال خواهند داشت.

جعفری با اشاره به حضور پر شور و نزدیک به هشتاد هزار نفری هواداران تیم تراکتورسازی در دیدار سه شنبه این تیم برابر الجزیره امارات در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما واقعا به داشتن چنین هوادارانی افتخار می کنیم و می دانیم که بدون آنها هرگز نمی توانیم بگوییم که یک تیم قدرتمند هستیم، آسیا اکنون فوتبال ایران را با تیم تراکتورسازی و هوادارانش بهتر خواهد شناخت.

وی ادامه داد: ما ممنون همه هواداران هستیم که در بازی با الجزیره به ورزشگاه آمدند و حتی از چند ساعت مانده به شروع بازی ورزشگاه را پر کردند، آنها در جریان بازی نیز نشان دادند که واقعا در کنار ما و حامی اصلی تیم تراکتورسازی هستند.

جعفری با بیان اینکه هواداران تراکتورسازی در بازی های داخلی نیز همچون لیگ قهرمانان آسیا ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را پر کنند، یادآور شد: زمانی بود که در بازی های داخلی تیم تراکتورسازی حداقل 20 هزار نفر به ورزشگاه می آمد اما الان نمی دانم چرا هواداران در بازی های لیگ برتر به ورزشگاه نمی آیند. مثلا در بازی با فجر تعداد هواداران ما کمتر از 15 هزار نفر بودند که این مساله ای ناراحت کننده است.

وی افزود: البته ما همه سختی ها اعم از سردی زیاد هوا و همچنین برگزاری بازی ها در روز های وسط هفته را درک می کنیم اما هواداران بدانند که با حضور پرشور و پرتعداد آنها قطعا تیم تراکتورسازی هم در ارائه بازی زیبا و هم در نتیجه گیری مطلوب عمل خواهد کرد.

مدیرعامل تراکتورسازان با اشاره به نتیجه خوبی که این تیم در بازی با الجزیره کسب کرد، اظهار داشت: ما با نتیجه ای که در این بازی کسب کردیم و بازی زیبایی که ارائه دادیم، در واقع برای دیگر تیم های آسیایی خط و نشان کشیدیم، همانطور که ما بازی های تیم های رقیب را تماشا می کنیم و کادر فنی مان این بازی ها را آنالیز می کند، حتما دیگر رقبای ما در آسیا نیز این بازی ما را تماشا کردند و قدرت واقعی تراکتورسازی ایران را دیدند.

وی ادامه داد: بطور قطع این برد برای تیم ما بسیار خوب و روحیه بخش خواهد بود و معمولا تیم هایی که اولین بازی در یک تورنمنت را پیروز شوند، در ادامه بهتر کار می کنند و در کل بازی اول در هر دوره از مسابقات برای تیم ها بسیار حائز اهمیت است و ما خوشحالیم که توانستیم این کار مهم را به نحو احسن انجام دهیم.

جعفری در پاسخ به این سئوال که از گلزنی مسعود ابراهیم زاده بازیکن تبریزی تیم تراکتورسازی چقدر خوشحال است، گفت: من از بابت پیروزی شیرینی که به دست آوردیم و دل هواداران را شاد کردیم خیلی خوشحالم و باید بگویم گلزنی مسعود هم به شیرینی این برد خاطره انگیز اضافه کرد. آقای تونی اولیویرا معمولا به بازیکنان آماده و جوان در مواقع مناسبی میدان می دهد تا شایستگی های خود را نشان دهند و خوشحالیم که مسعود توانست اعتماد کادرفنی را بخوبی پاسخ دهد.

وی با اعلام اینکه رویانیان مدیرعامل تیم پرسپولیس تهران در حاشیه دیدار تیم تراکتورسازی با الجزیره امارات به وی پیشنهاد امضای تفاهمنامه بین دو تیم سرخپوش را داده است، عنوان داشت: آقای رویانیان زحمت کشیده و به دعوت آقای استاندار این دیدار را از نزدیک تماشا می کرد و وقتی بنده کنار ایشان بودم، پیشنهاد امضای یک تفاهمنامه بین دو باشگاه قرمز پوش را به من داد که بنده اعلام کردم برای حل مشکلات فوتبال باشگاهی، بهتر است هر 18 تیم لیگ برتری با یکدیگر متحد باشند نه فقط دو تیم پرسپولیس و تراکتور.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا این باشگاه قصد ندارد با باشگاه های اروپایی تفاهمنامه و قرارداد همکاری امضا کند، گفت: ما امیدواریم تیم مان آنقدر خوب بازی کند و خوب نتیجه بگیرد که دیگر تیم ها از جمله باشگاه های اروپایی به ما پیشنهاد همکاری بدهند نه اینکه ما برویم و از آنها دعوت به امضای تفاهمنامه و همکاری کنیم.

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محمود نصیرپور