به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز با در اختیار چهار بازیکن (در بخش مردان) در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‌کند. نیما عالمیان، مهران احدی و حمیدرضا طاهرخانی بازیکنانی هستند که در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز با قرار گرفتن در رده‌های اول تا سوم سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند. چهارمین و آخرین بازیکن این تیم هم باید از سوی کمیته فنی انتخاب و منصوب شود.

احسان باقری، دبیر فدراسیون تنیس روی میز در مورد چگونگی انتخاب بازیکن انتصابی تیم ملی توضیح داد و اظهارداشت: برای انتخاب بازیکن انتصابی باید وضعیت آمادگی بازیکنان را در جریان اردوهای تدارکاتی ببینیم. در این زمینه عجله‌ای نیست. انتخاب نهایی زمانی انجام می‌شود که به مسابقات جهانی نزدیک‌تر شده باشیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی تنیس روی میز پس از برگزاری چند مرحله اردوی آماده سازی داخلی، برای پیگیری تمرینات به کمپ اشلاگر می‌رود و از همانجا راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیش از اعزام تیم ملی به کمپ اشلاگر بازیکن انتصابی تعیین می‌شود.

"گفته می‌شود به احتمال زیاد نوشاد عالمیان بازیکن انتصابی تیم ملی خواهد بود. درست است"؟، باقری در پاسخ به این پرسش گفت: فعلا روی بازیکن خاصی نظر نداریم. این موضوع را تائید نمی‌کنم اما تکذیب هم نمی‌کنم. مسابقات انتخابی تیم ملی تازه تمام شده و در مورد بازیکن انتصابی هنوز صحبتی نشده است. ضمن اینکه این بازیکن پس از چند مرحله اردوی داخلی و در نهایت با نظر کمیته فنی انتخاب خواهد شد.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز در مورد زمانبدی برنامه‌های اردویی تیم ملی اظهارداشت: هنوز در مورد زمان اردوها به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم اما آنچه مسلم است اعزام بازیکنان به کمپ اشلاگر اتریش قطعی است و پیش از آن هم بازیکنان چند مرحله اردوی داخلی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهانی طی روزهای 23 تا 30 اردیبهشت‌ماه در فرانسه برگزار می‍‌‎شود.