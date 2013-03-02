تصادفات در گناباد 43 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمگاهی صبح شنبه در محل فرماندهی نیروی انتظامی گناباد اظهار كرد: امنیت در هر جامعه ای از موضوعات مهم و ضروری است که باید در راس تمام ارگانها قرار گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد افزود: در بحث امنیت تنها مجموعه ای از نیروهای نظامی و انتظامی دخیل نیستند بلکه امنیت مرهون تلاش جمعی است که اتفاق می افتد و هیچ سازمان یا نهادی نمی تواند ادعا کند که به تنهایی ایجاد کننده امنیت در جامعه است.

قدمگاهي با بیان اینکه در کشور ما امنیت موجود مدیون خون شهداست گفت: در دوران 8 سال دفاع مقدس تمامی ارگانها و اقشار مختلف مردم در قالب بسیج وارد عمل شدند و با تمامی کمبودها و مشکلات توانستند پیروز جنگ تحمیلی 8 ساله باشند.

وي با بیان اینکه در ایران امنیت به بهترین شکل ممکن وجود دارد تصریح کرد: کشور ایران در بین کشورهای دیگر دنیا از امنیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه در کشورهایی که خود را پیشرفته و مدرنیزه می دانند خشونتها و اتفاقاتی می افتد که در این کشور جایی ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد اظهار كرد: نیروی انتظامی باید در جامعه به گونه ای ظاهر شود که مردم پلیس را ازخود بدانند و احساس امنیت را در جامعه به خوبی لمس کنند.

قدمگاهی بيان كرد: همدلی بین مردم و نیروی انتظامی سبب می شود که فرد مجرم جرات ایجاد جرم را به خود در جامعه ندهد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت امنیت در گناباد گفت: گناباد از لحاظ فرهنگی شهرستانی با پیشینه ای بسیار قوی است به طوریکه در بین شهرهای استان و حتی کشور این پیشینه اصیل مطرح است.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد افزود: پایبندی به ارزشها در این شهرستان مثال زدنی است و به لحاظ مقید بودن به اصول و اعتقادات در بین دیگر شهرهای استان از جایگاه بالایی برخوردار است و همین امر سبب شده که میزان جرم و اتفاقات ناشایست در این شهرستان کمتر به چشم بخورد.

قدمگاهي گفت: با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، در چند روز گذشته حدود هفت هزار ترقه در گناباد کشف و در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وي از مردم خواست که بحث ترقه را با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال جدی بگیرند.

فرمانده نیروی انتظامی گناباد گفت: بیش از 75 درصد آمار فوتی های ناشی از تصادفات داخل شهری گناباد نیز کاهش یافته است.

قدمگاهي در بحث وسایط نقلیه نیز گفت: باید زیرساختهای لازم در شهرستان برای ایجاد شود چراکه وسایط نقلیه سنگین نباید داخل شهر تردد کنند و در صورت نیاز و ضرورت باید با هماهنگی پلیس راهور این کار انجام شود.