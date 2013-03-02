9 استاندارد ملي ايران در ايلام تدوين شد

فاطمه مظلوم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال 91 تاکنون 9 عنوان استاندارد ملي ايران توسط كارشناسان استاندارد ايلام تدوين شده است.

وی افزود: اين استانداردهاي تدوين شده در رشته های تخصصی برق و الکترونيک، شيمیايی و پليمر، غذایی و کشاورزی، اوزان و مقياس ها و تجهيزات اداری و آموزشی مي باشد.

وي تصريح كرد: در سال 91 تدوين 48 استاندارد در رشته های تخصصی توسط کارشناسان ايلام پيشنهاد داده شد كه نه مورد آن ها در کميته ملی تصويب گرديده است.

25 دوره آموزشی برای كاركنان استاندارد ايلام برگزار شد

فاطمه مظلوم افزود: از ابتدای سال جاري تاکنون كاركنان استاندارد ايلام به دوره ها و كارگاه هاي آموزشي از قبیل پدافند غیرعامل، بازرسي جوش، ارزيابي عملكرد، ارزيابي 17025، بهبود فرايند رسيدگي به شكايات، قوانين گمركي، و آشنايي با روش هاي بازرسي و نمونه برداري بتن اعزام شده اند.

وی اعلام كرد: با برگزاري اين دوره هاي آموزشي كاركنان استاندارد ايلام بيش از دو هزار نفر ساعت آموزش طي نموده و گواهينامه آموزشي معتبر دريافت كردند.

وی آموزش را یکی از مهمترین ارکان توسعه سازمان ها در دنیای امروز دانست و افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آموزش های کارکنان نیز با هدف بهبود تولید و کارایی و ارایه خدمات مطلوب و اثربخش و با کیفیت طراحی و اجرا شده است.