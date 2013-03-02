800 واحد مسکونی مهر در نهاوند واگذار شد/2006 واحد تکمیل نشده است

شهرام احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه هزار و 402 واحد مسکونی در قالب طرح های سه جانبه شامل تعاونی، خود مالکی و شهرهای زیر 25 هزار نفر در شهرستان نهاوند احداث می شود.

احمدوند گفت: در حال حاضر هزار و 53 واحد در قالب طرح های سه جانبه، 448 واحد در قالب تعاونی های طلاب، فرهنگیان یک و دو، سپاه و مهر شاهد و هزار و 157 واحد مسکونی در قالب خود مالکی در سالهای 89 تا 91 در شهرستان نهاوند احداث شده است.

وی افزود: طرح مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر در شهرهای برزول، گیان و فیروزان نیز 744 واحد را شامل می شود که در حال ساخت است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع سه هزارو 402 واحد مسکونی مهر شهرستان نهاوند 800 واحد در شهر نهاوند آماده و به متقاضیان واگذار شده است.

شهرام احمدوند با اشاره به اینکه دو هزار و 602 واحد مسکونی باقی مانده به متقاضیان واگذار نشده بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: پیش بینی می شود تمام واحدهای مسکونی مهر تا قبل از پایان فعالیت دولت دهم به مردم واگذار شود.

احمدوند اظهار داشت: واحد های مسکن مهر شهرستان نهاوند مطابق با مقررات نظام مهندسی و با کیفیت مطلوب ساخته شده و از لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار دارند.

وی افزود: اجرای طرح مسکن مهر موجب شده تا اقشار مختلف با بضاعت مالی کم نیز بتوانند با بهره مندی از تسهیلات تخصیص یافته از سوی دولت، صاحب سرپناه شوند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند گفت: ارزش ریالی هر واحد مسکونی مهر به صورت میانگین 35 میلیون تومان است که 22 میلیون آن تسهیلات بانکی و مابقی آورده متقاضی محسوب می شود.

شهرام احمدوند بیان کرد: با بهره برداری از واحدهای مسکن مهر، دغدغه متقاضیان برطرف شده و در مجموع شاهد برقراری آرامش و آسایش اجتماعی خواهیم بود.