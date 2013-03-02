شرکتهای دانش بنیان به مداوای زخم صنعت لرستان آمدند/ کار به کاردان سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه پارسیلون لرستان که دیگر از آن به عنوان زخم کهنه صنعت این استان یاد می شود به معضلی غیرقابل حل در حوزه صنعت تبدیل شده به طوریکه با وجود فعالیت مجدد این صنعت هنوز شاهد تجمعهای کارگری پیرامون آن هستیم.

این در حالیست که بارها برای رفع مشکلات این صنعت جلسات متعدد گرفته شده ولی همچنان این کارخانه درگیر بدهیهای بانکی و معوقات کارگری است تا روند تولید و فعالیت آن متزلزل باشد.

وضعیت این کارخانه تا به جایی رسید که بارها در سفرهای مختلف هیئت دولت موضوع مشکلات پارسیلون خرم آباد به جلسه با رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور و وزرای مختلف صنعت، معدن و تجارت رسید و حتی رئیس جمهور نیز برای رفع مشکل این واحد صنعتی نامه نگاری نیز کرده است.

100 جلسه برای یک واحد تولیدی!

استاندار لرستان در یکی از نشست های خبری خود با اشاره به پیگیریهای متعدد برای رفع مشکل این صنعت گفته بود که برای رفع مشکلات کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از 100 جلسه فقط به ریاست خود من برگزار شده است.

حبیب الله دهمرده با بیان اینکه این تعداد جلسه به غیر از جلسات معاونین استاندار بوده است، عنوان کرد: ما برای رفع مشکلات این کارخانه اقدامات فراوانی را انجام دادیم تا این کارخانه به تعطیلی نکشد.

وی همچنین با اشاره به سفرهای متعدد به تهران و مطرح کردن مشکلات این کارخانه با رئیس جمهور از گرفتن نامه ویژه دکتر احمدی نژاد برای رفع مشکلات این کارخانه خبر داده بود.

تزریق هشت میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه پارسیلون

و اما با وجود همه پیگیریهای صورت گرفته همچنان کارخانه پارسیلون با اختصاص تسهیلات سرپا نگه داشته شده است به طوریکه در آخرین اظهار نظرها در این زمینه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از تزریق بیش از هشت میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه پارسیلون خرم آباد خبر داده بود.

حجت الله بیرانوند با اشاره به اینکه برای راه اندازی مجدد کارخانه پارسیلون خرم آباد هشت میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای تامین مواد اولیه این کارخانه تزریق شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان البته این بار تاکید کرده بود که این میزان تسهیلات اختصاص یافته به کارخانه پارسیلون خرم آباد به صورت مدیریت شده هزینه می شود تا مشکلات گذشته دوباره تکرار نشود و در این راستا کمیته ای متشکل از نمایندگان استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... بر روند هزینه تسهیلات نظارت می کنند.

بیرانوند همچین به مشکل معوقات کارگری کارخانه هم اشاره کرده و گفته است که طی سالجاری بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان به کارگران کارخانه پارسیلون داده شده است.

به این سوال اساسی پاسخ داده شود؟!

و اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که طی سالهای گذشته بارها با تزریق تسهیلات به کارخانه این واحد تولیدی سرپا نگه داشته شده ولی چاره اساسی در این زمینه چیست؟ موضوعی که خبرگزاری مهر پیش از این بر ضرورت پاسخ به این سوال اساسی تاکید کرده بود.

هر چند که پیگیری های مسئولان استان و توجه ویژه رئیس جمهوری به رفع مشکلات کارخانه پارسیلون لرستان جای تقدیر دارد ولی به نظر می رسد استمرار کمک به این واحد صنعتی که سالهاست با تسهیلات دولتی روی پا ایستاده است باید به صورت هدفمند و با نگاه کارشناسی صورت گیرد.

کارخانه پارسیلون لرستان به اصطلاح کارشناسان مدیریت دچار افول شده و در آستانه مرگ قرار دارد و سالهاست با تزریق تسهیلات دولتی زنده نگه داشته شده است که این امر جای تامل دارد.

این در حالیست که پیش از خصوصی سازی این واحد صنعتی مشکلات یاد شده در آن به چشم نمی خورد تا وزیر قبلی صنایع و معادن از خصوصی سازی پارسیلون لرستان به عنوان نمونه ناموفق خصوصی سازی یاد کند.

تسهیلاتی که تنها نقش مسکن را ایفا می کند

علی اکبر محرابیان در سفر به لرستان در حاشیه سفر سوم هیئت دولت در گفتگو با مهر گفته بود که یکی از مشکلات لرستان وجود کارخانجات فرسوده این استان است که در دهه 70 به بدترین شکل ممکن خصوصی سازی شدند و در واقع با این خصوصی سازی به حال خود رها شدند.

وزیر صنایع و معادن دولت دهم اظهار داشت: این کارخانجات فرسوده تابلوی بدی را برای استان لرستان و شهرستان خرم آباد ایجاد کرده اند.

وی در خصوص کارخانه پارسیلون شهرستان خرم آباد گفت: تاکنون تسهیلات زیادی در بحث مالیات و بیمه به این کارخانه داده شده و انتظار می رود با وجود این تسهیلات اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات آن صورت گیرد ولی این امر محقق نشده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد باید با آسیب شناسی جدی و کارشناسی در این زمینه، تزریق تسهیلات به این واحد صنعتی که این روزها حیات نباتی دارد هدفمند و با برنامه ریزی باشد تا تنها پرداخت تسهیلات به عنوان مسکنی موقت عمل نکرده و بتواند این واحد را احیا و به زندگی در بازار سرمایه و اقتصاد بازگرداند.

کار به کاردان سپرده شد

در این راستا پارک علم و فناوری استان لرستان با دغدغه هایی که در زمینه نهادینه کردن فعالیتهای دانش بنیان دارد وارد میدان شد تا پیشنهاد قرارگیری شرکتهای دانش بنیان در کنار صنعت پارسیلون را مطرح کند.

مجید یاراحمدی رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان با بیان اینکه ماموریت انتقال تکنولوژی به پیکره نیمه جان شرکت پارسیلون خرم آباد به پارک علم و فناوری لرستان محول شده است، عنوان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای با شرکت پارسیلون خرم آباد منعقد شده است.

وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه با استفاده از توانمندیهای اعضای هیئت علمی و شرکت های دانش بنیان لرستان بحث انتقال تکنولوژی برای راه اندازی مجدد شرکت پارسیلون خرم آباد دنبال می شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی شرکت های دانش بنیان در کنار شرکت پارسیلون خرم آباد بتوان هم در انتقال تکنولوژی به شرکت پارسیلون و هم در بحث اشتغالزایی موثر عمل کرد.

یاراحمدی قرارگیری در این مسیر را گامی به سمت تحقق فعالیتهای دانش بنیان در استان دانست و بیان داشت: امیدواریم با ظرفیتی که در شرکتهای دانش بنیان استان وجود دارد بتوانیم در راستای رفع مشکل دیرینه کارخانه پارسیلون قدمی برداریم.

به هر روی به نظر می رسد با ورود پارک علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان به مشکل کارخانه پارسیلون خرم آباد امید برای بازگشت این صنعت به روزهای خوب گذشته شکل گرفته است، امیدی که در صورت همکاری و همراهی مسئولان امر می تواند هر چه بیشتر رنگ بگیرد.

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گزارش: فاطمه حسینی