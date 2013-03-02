محمدحسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات امروز اقتصاد ایران در بازارهای مختلف گفت: اقتصادی که از ابعاد مختلف بیمار است، معضلات و مشکلات متعدد را به صورت زنجیره‌ای و پیاپی، پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و به همین جهت، نیازمند جراحی دقیق و حساب‌شده است تا ناکارآمدی رقابت ناسالم بخش‌های غیرمولد اقتصاد را به رقابت‌پذیری تولید و تجارت تبدیل کند.

رئیس مجمع واردات افزود: تولیدکننده و فعال تجات خارجی باید از زندان آزاد شود تا بتواند قاچاق و دلال‌بازی را مهار کرده و با بهینه‌سازی و حذف هزینه‌های اضافی تولید و تجارت؛ توسعه اشتغالزایی مولد، کاهش اتلاف سرمایه‌های ملی و اصلاح رفتار اسراف‌گرایانه در مصرف منابع را رقم بزند.

وی تصریح کرد: آنچه که در ماه پایانی سال جاری شاهد آن هستیم، علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری به خصوص در ابلاغیه سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آن است که نتوانسته‌ایم در کنترل بازارهای موازی تولید و تجارت چندان موفق عمل کنیم و تولید و تجارت را برای نقدینگی سرگردان کشور جذاب و پرمنفعت سازیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: به طور قطع، هيچگاه سرمايه به جايي که تلاطم، بهم‌ريختگي و بی‌انضباطی وجود دارد، نخواهد رفت؛ بلکه سرمايه در جايي که هر لحظه هر اتفاقي ممکن است روي دهد، دوام پيدا نمي‌کند و از آنجا فرار خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هیچگاه بخش‌خصوصی در کش و قوس‌های تغییرات پیاپی و بی‌مورد قوانین، قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکارناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت‌ها، برای هدایت سرمایه‌ها به فعالیتهای مولد از ابزارهای پولی و مالی مناسب بهره‌برداری کرده و بازارهای مالی موازی نظیر دلالی و تجارت غیر رسمی را پرهزینه و کم‌بازده سازیم.

به گفته برخوردار، محدود شدن عملکردهای سلیقه‌ای و شتابزده و میدان دادن به تشکل‌های تخصصی، مقدمه موفقیت در هدایت نقدینگی و کنترل بازارهای موازی تولید و تجارت است و بدیهی است در شرایط فعلی، هدایت رفتارهای تصمیم‌سازان اقتصادی کشور، مبتنی بر یک نظام‌نامه منسجم و یکپارچه که در نهایت از تصمیمات و عملکردهای سلیقه‌ای و شتابزده اجتناب شود میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی باشد.

وی اظهار داشت: در این مسیر وزن بخشیدن به تشکل‌های تخصصی یک رویکرد اساسی است، چراکه تشکل‌گرایی تجربه کلیدی اقتصاد جهانی برای استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و مقابله ضابطه‌مند با بی‌انضباطی‌ها است.

به اعتقاد برخوردار، تنها در سایه تشکل‌گرایی و کاهش تصدی‌گری دولت، این امر محقق خواهد شد از سوی دیگر مردمی کردن اقتصاد نیز که مفهوم زیربنایی فرمایشات مقام معظم رهبری است با میدان دادن به تشکلها به عرصه ظهور می‌رسد.