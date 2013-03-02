سیستم آموزشی مدارس نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی همایشی با حضور حجج اسلام علی عادلپور امام جمعه الوند، مصائبی نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) البرز و محمد حسین تقوی رئیس آموزش و پرورش البرز و جمعی از فرهنگیان الوند در تالار شهر الوند برگزار شد.



جعفر حبیبی در این همایش گفت: باید در سیستم آموزشی مدارس یک بازنگری مجدد صورت پذیرد تا مشکلات و کمبودهای آموزشی مدارس اصلاح شود.



وی افزود: سیستم آموزشی مدارس در کشور با کمبود هایی مواجه است و زمان بسیاری در مدارس صرف آموزش خاص تحصیلی می شود و کمتر به آموزش تربیتی دانش آموزان توجه می شود اگر چه در سال های اخیر شاهد پیشرفت در آموزش تربیتی بوده ایم اما تا رسیدن به نقطه قابل قبول فاصله زیادی داریم.



حبیبی تصریح کرد: در آموزش تربیتی مدارس، تربیت اسلامی مهارت های صحیح سبک زندگی بر اساس قوانین مدنی و اسلامی به دانش آموزان آموزش داده شود تا کمتر شاهد قانون گریزی افراد جامعه در آینده باشیم چرا که مدرسه بستر بسیار مناسبی برای مهارت آموزی است.



این مسئول بیان کرد: همه مسئولان مدارس از مربی تربیتی تا معلم وظیفه آموزش های تربیتی به دانش آموزان را دارند وهر یک از رفتارها و حرکات آنها به عنوان الگوی تربیتی دانش آموزان محسوب می شود و باید همواره مراقب حرکات و رفتارهای خود در برابر دانش آموزان باشند.



وی گفت: ادبیات معلم باید فاخر وتاثیرگذار باشد و تدریس وی روح تربیتی و معنوی را به همراه داشته باشد و انتظار جامعه از معلم وفرهنگیان این است که بستر اعتقادی مناسبی در دانش آموزان ایجاد کند.



