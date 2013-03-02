عنوان سومی لرستان در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان کشور/ انتقاد از شرایط میزبانی

به گزارش خرنگار مهر، در این رقابتها که از صبح روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد تیمهایی از سراسر کشور حضور داشتند که در نهایت و در ردهبندی تیمی مازندران با 75 امتیاز اول، تهران با 52 امتیاز دوم و آزادکاران نوجوان لرستانی با 47 امتیاز در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند.
برای تیم لرستان در این رقابتها علیرضا امیری در وزن 100کیلوگرم و محمد شمسیخانی در وزن 69کیلوگرم مدال نقره و محسن شاکرمی در وزن 46 کیلوگرم مدال برنز گرفتند.
همچنین شاهین شیری، پیام نعمتپور، علی اسدی و عرفان نیازی در اوزان مختلف به مقام پنجم رسیدند. با این نتیجه سومین موفقیت کشتی لرستان در چند ماه اخیر و در ردههای سنی پایه رقم خورد.
نکته قابل تأمل در خصوص میزبانی این بازیها شرایط و مکان اسکان تیمها بود که با نگاههای متفاوت از سوی میزبان رقابتها در مورد آن تصمیمگیری شده بود.
احمد آشناگر سرمربی تیم لرستان در این رقابتها پس از پایان مسابقات و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه شرایط میزبانی در این رقابتها حداقل برای ما بسیار ضعیف بود.
وی افزود: برای تیمهای مازندران و تهران بهترین هتلها را در نزدیکی محل مسابقات در نظر گرفته بودند در حالیکه برای تیم لرستان یک کلاس درس در یک مدرسه بدون امکانات اولیه از جمله حمام در نظر گرفته شده بود.
آشناگر با بیان اینکه ما چند بار در این خصوص اعتراض کردیم اما نتیجهای نداشت، عنوان کرد: به هر جهت از مسئولین فدراسیون انتظار میرود نظارت بیشتری روی اینگونه تبعیضها داشته باشند.
بنابر این گزارش کامبیزنورایی و شاهرخ رضایی به احمد آشناگر در هدایت تیم کمک کردند و منصور علیپناه سرپرستی تیم لرستان را برعهده داشت.
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