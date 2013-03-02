اراضی که در گلستان بلاتکلیف مانده اند/ از تخریب منابع ملی تا کمبود قاضی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بهره برداری اراضی اوقافی و یا علوی برای تهیه سند مالکیت مجبورند دوباره این اراضی را از اوقاف و یا بنیاد علوی خریداری کنند تا برای آنها سندمالکیت صادر شود.

مشکلات مربوط به این اراضی از مهمترین دغدغه های مسئولان گلستان در جریان سفر مسئولان عالی قضایی به گلستان عنوان شده است.

در عین حال مسائل مربوط به تجاوز و تخریب اراضی طبیعی، کمبود قاضی و پرسنل اداری، نداشتن اردوگاه ترک اعتیاد در شرق استان، بلاتکلیفی گستری در استان گلستان از دیگر مشکلات مطرح شده است.

نخستین سفر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به گلستان فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان گلستان فراهم آورد.

در این سفر مسئولان شهرستانهای گلستان با طرح مسائل و مشکلات خواهان توجه جدی دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استان شدند.



تجاوز و تخریب عرصه های ملی و طبیعی از مهمترین مشکلات در حوزه استان گلستان عنوان شد و چاره جویی برای رفع این مشکل و برخورد قاطعانه با متخلفان از نیازهای اساسی بیان شده است.

رسیدگی فوری به پرونده های تخریب منابع طبیعی

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، رسیدگی فوری و دقیق به پرونده های مربوط به تخریب منابع طبیعی را از مسئولان قضایی خواستار شد.

رحمت الله نوروزی با اشاره به تعرض به منابع طبیعی از سوی سودجویان تاکید کرد: قوه قضاییه دست این سودجویان را کوتاه کنبد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس یادآورشد: آسیب جدی مواد مخدر و خرده فروشان آن باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری و رفع شود.

فرماندار گنبدکاووس نیز محدودیها و مشکلات حوزه قضایی این شهرستان در محدودیت فضا، نداشتن اندرزگاه و بازداشتگاه موقت بیان کرد.

نورالله نوراللهی گفت: در پزشکی قانونی نیز محدودیت فضا وجود دارد که یک خیر در این بخش دو هزار متر مربع را تهیه کرده است.

ضرورت ایجاد اردوگاه ترک اعتیاد در شرق گلستان

وی اظهار داشت: بازداشتگاه موقت در شهرستان گنبدکاووس وجود ندارد واز نیازهای اساسی شهرستان است و کانون اصلاح و تربیت از دیگر نیازهاست و اکنون مددجویان زیر 18 سال به گرگان اعزام می شوند.

رئیس دادگستری گنبدکاووس نیز خواهان ایجاد اردوگاه ترک اعتیاد شرق گلستان به مرکزیت این شهرستان شد.

علیرضا رضوانی گفت: همچنین برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی تقاضای احداث مکانی برای نگهداری متکدیان شرق استان به مرکزیت گنبد کاووس را داریم.

سردرگمی و بلاتکلیفی مالکان اراضی

مشکلات مربوط به وقتی بودن اراضی گلستان از سوی بسیاری از مسئولان استان مطرح شد و رمضانعلی الیاسی فرماندار کردکوی در این زمینه گفت: یکی از این مشکلات وقفی بودن اراضی شهرستان است، در رد وقف بودن اراضی رای صادر شده است، اما دوباره مشمولیت صادر شد، سردرگمی و بلاتکلیفی مردم را در این موارد شاهدیم که همین امر سبب کاهش رغبت مردم به وقف شده است.

الیاسی ادامه داد: تقاضا داریم همان آرایی که تایید شده یعنی در وقف اجرا شود، 18 هکتار از اراضی شهرستان نیز مربوط به بنیاد علوی است که مردم باید زمینهای خود را با قیمت روز بخرند، اما بنیاد این کار را نمی کند.

وی تصریح کرد: عده ای از ایثارگران شهرستان به دلایل غیر عمدی مانند مهریه ، چک و... در زندان هستند، تقاضا داریم که این تعداد از ایثارگران مشمول بخشیدگی شوند.

بلاتکلیفی املاک نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز گفت: بحث اوقافی بودن برخی زمین ها در استان و درگیری ها با آستان قدس و بنیاد علوی به یک چالش جدی برای مردم تبدیل شده و بسیاری از املاک ما بلاتکلیف مانده است. عیسی امامی افزود: بررسی ها نشان می دهد منطقه ما در زمان طاغوت بسیار مورد توجه بوده و به دلیل سیستم ارباب و رعیتی املاک به صورت یکپارچه بود و اگر وقفی صورت می گرفت به صورت وسیع و قریه ای بود ولی بعضی ادعاها در این زمینه چندان صحیح نبوده و پایه و اساس ندارد. وی بیان کرد: اداره ثبت گلستان پس از استان شدن از مازندران جدا شد و پایه بودجه آن ضعیف بود و این امر سبب شد روند رشد آن ضعیف باشد و به آنچه که مورد نظر است برسد.

حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا نیز گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت ساخت سایت اداری در این شهرستان بود اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان از داشتن ساختمان ملکی محرو بوده و ساختمان آن استیجاری است، بنابراین تقاضا داریم به منظور ساخت سایت اداری و تهیه ساختمان مناسب برای اداره ثبت شهرستان پیش بینی بودجه انجام و پیگیری لازم صورت گیرد.

کمبود قاضی در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگسری استان دارای هزار و 640 پست مصوب پست اداری است که 956 پست معادل 58 درصد بلاتصدی است.

احمد فاضلیان افزود: بنا بر تشکیلات جدید ابلاغی، دادگستری استان دارای 328 پست مصوب قضایی بوده که 205 پست فعال و 123 پست برابر 38 درصد بلاتصدی است.

وی اظهار داشت:استان دارای 18 حوزه قضایی بوده که 14 حوزه دارای تشکیلات دادگستری و چهار حوزه دارای دادگاههای عمومی است.

رئیس قوه قضاییه نیز در پایان سفر دو روزه خود گفت: بسیاری از مسئل و مشکلات قضایی گلستان شناسایی شد که نسبت به رفع آن تلاش می شود.

آیت الله آملی لاریجانی، سفرهای استانی قوه قضاییه را عاملی برای نظارت بر دستگاه قضایی برشمرد.

سفر مسئولان عالی قوه قضایی به گلستان چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته انجام شد.