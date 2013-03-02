به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از عملیات برفروبی محورهای استان افزود: در پي بارش برف به ارتفاع متوسط 15 سانتي متر، عمليات راهداري زمستاني در بيشتر محورهاي ارتباطي شهرستان هاي سلماس، تكاب و بوكان انجام شد.

وی اعلام اينكه عمليات برفروبي و تيغ زني در محورهاي 68 روستاي شهرستان تكاب اجرا شد، گفت: راهداران مستقر در راهدارخانه هاي مائين بلاغ، مركزي، بابانظر و آق اطاق بيش از 231 كيلومتر از راههاي منطقه را برفروبي و نمك پاشي كردند.

محبت خواه از برفروبي 43 كيلومتر راه روستايي در شهرستان سلماس خبر داد و گفت: مسيرهاي ارتباطي 12 روستاي واقع در مناطق سخت گذر و برفگير با اجراي اين عمليات راهداري زمستاني بازگشايي شد.

مدیر كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي يادآور شد: عمليات برفروبي، نمك پاشي، تيغ زني و نيز رفع انسداد محورها به دنبال بارش برف و كولاك شديد طي روزهاي گذشته به شكل شبانه روزي و به طور متناوب در اكثر راه هاي برفگير استان اجرا شده است.

محبت خواه با بيان اينكه 11 تن شن و نمك در عمليات بازگشايي محور هاي بوكان – شاهين دژ و بوكان- گندمان مصرف شده است، افزود: عمليات برفروبي به حجم يك هزار و 600 مترمكعب در اين جاده ها اجرا شده است.