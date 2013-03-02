شبكه مخابرات مناطق نفت خيز جنوب بهسازي و نوسازي مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد بورد افزود: براي اجراي اين پروژه افزون بر 203 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات سرمايه اي اين شركت اختصاص يافته است.



وي اظهار کرد: در راه اندازي اين پروژه كه در تمام گستره عملياتي اين شركت در حال اجراست يك شبكه يكپارچه راديويي ترانك ديجيتال(تترا) به منظور جايگزين شبكه قديمي ايجاد خواهد شد.



بورد گفت: اين پروژه شامل طراحي، تامين كالا، اجرا، راه اندازي و آزمايش تجهيزات مخابراتي و ايجاد شبكه يكپارچه راديويي ترانك ديجيتال است.



شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيش از 60 ميدان هيدروكربوري بزرگ و كوچك در گستره ای افزون بر 400 هزار كيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان فعاليت مي كند.



در اين گستره وسيع عملياتي تمام نيازهاي ارتباطات داخلي، ارتباطات راه دور، شبكه هاي محلي، شبكه هاي انتقال اطلاعات و سيستم نظارت و كنترل از راه دور از طريق تجهيزات اداره مخابرات مناطق نفت خيز جنوب صورت مي گيرد.



ايجاد شبكه مخابراتي بر اساس فناوري هاي روز و به كارگيري تجهيزات پيشرفته تاثير بسزايي در تسهيل فرآيند ارتباطات و انتقال اطلاعات دارد.