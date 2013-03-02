معرفی 966 مرکز تهیه و توزیع موادغذایی غیربهداشتی به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه پژهان صبح شنبه به مناسبت روز بهداشت محیط، به خبرنگاران گفت: همچنین 966 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی در این مدت به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: 35هزار و 579 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف هم شناسایی و معدوم شده است.

پژهان اظهار داشت: در این مدت 49 هزار و 178 بازدید توسط کارشناسان بهداشت محیط استان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، انجام شده است.

تعطیلی 26 قلیان سرای درکهگیلویه و بویراحمد

مدیرگروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، همچنین شناسایی عوامل تهدید کننده سلامت در راستای ارتقا شاخص های جامعه سالم را از دیگر وظایف کارشناسان بهداشت محیط عنوان کرد.

وی افزود: ابتلا به بسیاری از بیماری ها، حاصل عدم سلامت محیط زندگی انسان است که با افزایش آلاینده های محیطی، تشدید می شود.

این مسئول گفت: تعطیلی 26 قلیان سرا در 9 ماه نخست امسال با همکاری مراجع قضایی، از جمله اقدامات این واحد بوده است.

پژهان تصریح کرد: همچنین برای ارتقای بهداشت مناطق روستایی، دو هزار و 429 حلقه چاه در روستاهای استان حفر شده است.

وی پیگیری و ساماندهی مشکل فاضلاب ورودی دهدشت، تكميل اطلاعات تمامی مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي استان در نرم افزار سامانه مديريت بازرسي و پيگيري طرح ساماندهي مناطق گردشگري و اماکن بين راهي رااز دیگر اقدامات واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد.