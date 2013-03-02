مازندران قهرمان کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور طی روزهای 10 و 11 اسفندماه به ميزباني مسجد سلیمان برگزار شد كه در نهاين تيم مازندران قهرمان شد و تيم هاي تهران و لرستان به عناوين دوم وسوم دست يافتند. بر این اساس اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده‌بندی انفرادی:

42 کیلوگرم: 1-یونس امامی (تهران)2-علیرضا گودرزی (مرکزی)3-قاسم حیدری (البرز)4-مجتبی نوروز صحرایی(توابع تهران)5-سروش ژدوار(نفت مسجدسلیمان)6-جواد شهبازی(کرمان(

46 کیلوگرم: 1- خیراله قهرمانی (کرمانشاه) 2- نادر نصیری (مازندران) 3- نوید زنگنه (توابع تهران) 4- محسن شاه کرمی (لرستان) 5- سجاد امیری (مرکزی) 6- ناصر وحدانی (تهران(

50 کیلوگرم: 1-مهدی نیازی(توابع تهران)2-پژمان ژدوار(نفت مسجدسلیمان)3-محمد نامجو مطلق(گیلان)4-مرتضی فرزین فر(آزاد)5-پیمان بیابانی(تهران)6-احمد نجفی(خراسان شمالی(

54 کیلوگرم: 1- امین خدابخش (خراسان رضوی) 2- علی سعادتی (توابع تهران) 3- صادق اله کرمی (کرمانشاه) 4- شایان حمزه (مازندران) 5- نیما بیرام زاده (آذربایجان غربی) 6- فرزاد دالوند (لرستان(

58 کیلوگرم: 1-صادق باریاب (گیلان) 2-علی مازینی(گلستان)3-امیررضا اکبرزاده(مازندران)4-محمود رخشانی(خراسان رضوی)5-مهدی تقی زاده(سمنان)6-امید صادقی(کردستان(

63 کیلوگرم: 1- علی اسماعیل پور (مازندران) 2- محمدرضا رضایی (قم) 3- سیاوش جهان آراد (تهران) 4- فردین یوسفی (زنجان) 5- جمال خدابنده‌لو (همدان) 6- پیمان مهدی آبادی (کرمانشاه(

69 کیلوگرم: 1-کامران قاسم پور(مازندران)2-محمد شامیرخانی(لرستان)3-علیرضا نادعلی(البرز)4-حامد منافیان (آذربایجان شرقی)5-ارشک محبی(کرمانشاه)6-مرتضی میرزایی (تهران)

76 کیلوگرم: 1- مجتبی گلیج (مازندران) 2- آرش نیرآبادی (گلستان) 3- معین شفقی (گیلان) 4- امیر حاج حسینی (تهران) 5- نوید سلیمانی (اصفهان) 6- علی اسدی (لرستان(

85 کیلوگرم: 1-حسین شهبازی(تهران)2-سیدامیرحسین میرباباشاهی(مازندران)3-حسن عزیزی(کرمانشاه)4-سیدبهنام نورحسینی(گلستان)5-حسن فرهادی(نفت مسجدسلیمان)6-غلامرضا گودرزی (گیلان))

100 کیلوگرم: 1- علی اصغر اکبری (مازندران) 2- امیررضا امیری (لرستان) 3- معراج شادی (تهران) 4- سهیل رحمانی (قزوین) 5- سعید داناپور (قم) 6- محسن رضایی (البرز)

گفتنی است در این دوره از مسابقات کشتی گیران سوم و پنجم مشترک بر اساس قوانین ابلاغی باهم به مبارزه پرداختند.

رده‌بندی تیمی

1- مازندران 73 امتیاز

2- تهران 59 امتیاز

3- لرستان 41 امتیاز

4- توابع تهران 39 امتیاز

5- کرمانشاه 39 امتیاز

6- گیلان 33 امتیاز

در پایان رقابت‌ها کاپ اخلاق به تیم نفت مسجد سلیمان اهداء شد، حسین غریبی از بوشهر و حسین مهری از گیلان بعنوان مربی نمونه، امین خدابخش از خراسان رضوی بعنوان فنی ترین و شاهد اسدی از خوزستان بعنوان کشتی گیر نمونه معرفی شدند.