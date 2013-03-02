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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

مازندران قهرمان کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

مازندران قهرمان کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور شب گذشته با قهرماني تيم مازندران در شهرستان مسجدسليمان به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور طی روزهای 10 و 11 اسفندماه به ميزباني مسجد سلیمان برگزار شد كه در نهاين تيم مازندران قهرمان شد و تيم هاي تهران و لرستان به عناوين دوم وسوم دست يافتند. بر این اساس اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده‌بندی انفرادی:

42 کیلوگرم: 1-یونس امامی (تهران)2-علیرضا گودرزی (مرکزی)3-قاسم حیدری (البرز)4-مجتبی نوروز صحرایی(توابع تهران)5-سروش ژدوار(نفت مسجدسلیمان)6-جواد شهبازی(کرمان(

46 کیلوگرم: 1- خیراله قهرمانی (کرمانشاه) 2- نادر نصیری (مازندران) 3- نوید زنگنه (توابع تهران) 4- محسن شاه کرمی (لرستان) 5- سجاد امیری (مرکزی) 6- ناصر وحدانی (تهران(

50 کیلوگرم: 1-مهدی نیازی(توابع تهران)2-پژمان ژدوار(نفت مسجدسلیمان)3-محمد نامجو مطلق(گیلان)4-مرتضی فرزین فر(آزاد)5-پیمان بیابانی(تهران)6-احمد نجفی(خراسان شمالی(

54 کیلوگرم: 1- امین خدابخش (خراسان رضوی) 2- علی سعادتی (توابع تهران) 3- صادق اله کرمی (کرمانشاه) 4- شایان حمزه (مازندران) 5- نیما بیرام زاده (آذربایجان غربی) 6- فرزاد دالوند (لرستان(

58 کیلوگرم: 1-صادق باریاب (گیلان) 2-علی مازینی(گلستان)3-امیررضا اکبرزاده(مازندران)4-محمود رخشانی(خراسان رضوی)5-مهدی تقی زاده(سمنان)6-امید صادقی(کردستان(

63 کیلوگرم: 1- علی اسماعیل پور (مازندران) 2- محمدرضا رضایی (قم) 3- سیاوش جهان آراد (تهران) 4- فردین یوسفی (زنجان) 5- جمال خدابنده‌لو (همدان) 6- پیمان مهدی آبادی (کرمانشاه(

69 کیلوگرم: 1-کامران قاسم پور(مازندران)2-محمد شامیرخانی(لرستان)3-علیرضا نادعلی(البرز)4-حامد منافیان (آذربایجان شرقی)5-ارشک محبی(کرمانشاه)6-مرتضی میرزایی (تهران)

76 کیلوگرم: 1- مجتبی گلیج (مازندران) 2- آرش نیرآبادی (گلستان) 3- معین شفقی (گیلان) 4- امیر حاج حسینی (تهران) 5- نوید سلیمانی (اصفهان) 6- علی اسدی (لرستان(

85 کیلوگرم: 1-حسین شهبازی(تهران)2-سیدامیرحسین میرباباشاهی(مازندران)3-حسن عزیزی(کرمانشاه)4-سیدبهنام نورحسینی(گلستان)5-حسن فرهادی(نفت مسجدسلیمان)6-غلامرضا گودرزی (گیلان))

100 کیلوگرم: 1- علی اصغر اکبری (مازندران) 2- امیررضا امیری (لرستان) 3- معراج شادی (تهران) 4- سهیل رحمانی (قزوین) 5- سعید داناپور (قم) 6- محسن رضایی (البرز)

گفتنی است در این دوره از مسابقات کشتی گیران سوم و پنجم مشترک بر اساس قوانین ابلاغی باهم به مبارزه پرداختند.

رده‌بندی تیمی
1- مازندران 73 امتیاز
2- تهران 59 امتیاز
3- لرستان 41 امتیاز
4- توابع تهران 39 امتیاز
5- کرمانشاه 39 امتیاز
6- گیلان 33 امتیاز

در پایان رقابت‌ها کاپ اخلاق به تیم نفت مسجد سلیمان اهداء شد، حسین غریبی از بوشهر و حسین مهری از گیلان بعنوان مربی نمونه، امین خدابخش از خراسان رضوی بعنوان فنی ترین و شاهد اسدی از خوزستان بعنوان کشتی گیر نمونه معرفی شدند.

کد مطلب 2009231

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