ضعف مدیریتی در حوزه فرهنگ/ نوع نگاه به بخش فرهنگ باید تغییر کند

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد اینکه مهمترین دستاوردها و آسیب های فرهنگی سال 91 چه بوده به خبرنگار مهر گفت: حقیقت این است که موضوع فرهنگ در همه سالهای گذشته به خصوص در چند سال اخیر یکی از مسائل بسیار پیچیده در مدیریت فرهنگی کشور بوده که می توان آن را یکی از بی روش ترین حوزه های مدیریتی در کشور دانست.

وی افزود: شاید با اندکی تسامح بشود گفت که ضعف مدیریتی در این حوزه بر دیگر فعالیت های مدیریتی نیز اثر نامطلوب گذاشته است. بنابراین ، بازنگری در چنین حوزه ای برای مدیریت کلان امری بسیار ضروری به نظر می رسد و نیاز به آن است که دستاوردهای مدیریت کلان فرهنگی در تمام زمینه ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد . برای مثال از چه رو در هتل های کشور از فرستنده تلویزیونی داخلی استفاده نمی شود، از چه رو شمارگان کتاب تا حد 500 نسخه در کشوری 80 میلیونی که گفته می شود فقط 10 میلیون نفر آن سواد خواندن و نوشتن ندارند نزول کرده است.

این استاد فلسفه و ادبیات تصریح کرد: از چه رو علاقمندی نسل جوان به هویت های ملی کاهش پیدا کرده و بسیاری معضلات خرده فرهنگی که در زیر این مجموعه های کلان قرار می گیرند علائم هشداردهنده ای است که نیاز به بررسی کارشناسانه به وسیله اهل معرفت دارد نه آنکه کارگزاران و نمایندگان رسمی از حوزه های فرهنگی هستند که اگر قرار به بهبود این وضعیت می بود می بایست تا کنون کاری از آنان که در آن سوی میزها هستند صورت می گرفت.

بقایی ماکان در مورد اینکه در پایان سال 91 چه نیازهاری فرهنگی و فکری احساس می شود که باید به آن پرداخته شود هم یادآورشد:در پایان سال جاری مانند پایان همه سال های دیگر این نیاز و چشمداشت از سوی اهل فرهنگ وجود دارد که موانع موجود برای خلق آثار هنری و فکری از میان برود. زیرا اعتلا و پیشرفت هر جامعه ای در شرایطی غیر از آنچه اکنون بر اهل معرفت می رود امکان پذیر است.

وی در مورد اینکه شرایط فرهنگی و فضای فکری و اندیشه ای به طور کلی چگونه است عنوان کرد: با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که شرایط موجود مورد قبول و رضایت ساکنان کوی معرفت نیست و تشخیص آن برای کسانی که به واضح قصدشان پرورش نهال فرهنگی است و به شکوفایی آن اهمیت می دهند کار دشواری به شمار نمی آید. زیرا می توان به آسانی به یمن عصر ارتباطات در یک نظر خواهی عمومی از ارزیابی اهل فرهنگ نسبت به آنچه بر آنان می گذرد به سادگی با خبر شد.

این نویسنده و مترجم کتابهای ادبی و فلسفی درمورد اینکه آیا جریان فرهنگی کشور رو به پیشرفت است هم عنوان کرد: فرهنگ نیز مانند دیگر عرصه های موجود کشور حلقه ای از حلقه های پیوسته به زنجیره ای است که حوزه های مختلف فعالیت های موجود در کشور را تجسم می بخشد. بنابراین نمی توان آن را به طور انتزاعی بررسی کرد از آنجا که دیگر حلقه های این زنجیر از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند بنابراین فرهنگ نیز جدا از تأثیرات کلی حاکم بر این زنجیره نمی تواند باشد که معضل اصلی را باید در شیوه تفکر یافت و آن را اصلاح کرد.