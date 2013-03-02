به گزارش خبرگزاری مهر، کشور اتریش دارای میراث فرهنگ غنی در زمینههای معماری، موسیقی و ادبیات است که به سدههای میانی بازمیگردد و سهم فراوانی در خلق فرهنگ و تمدن قاره اروپا و کشورهای آن داشته است.
قرار است فعالیتهای فرهنگی و ادبی در اتریش در قالب نشستی با حضور دکتر پیتر لایش مدیر بخش فرهنگی استانداری لینتس در کشور اتریش و مدیر هنری جشنواره 4020 در لینتس در موسسه فرهنگی شهر کتاب، تشریح شود. لایش در این برنامه از فعالیتهای فرهنگی و هنری شهر لینتس اتریش سخن گفته و علاقهمندان ایرانی را با تحولات ادبی و فرهنگی اتریش امروز آشنا میکند.
این نشست روز دوشنبه 14 اسفند از ساعت 18 به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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