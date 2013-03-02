هیئت مرکزی به مقام سوم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال با ویلچر هیئت مرکزی یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی این دوره مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور که یکی از چهار تیم حاضر در مرحله نهایی پیکارهای این فصل بود، بعد از دو شکست متوالی برابر نمایندگان قم و کهریزک با غلبه بر نماینده اصفهان به مقام سوم لیگ برتر دست یافت.

بازی های مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور از روز پنجشنبه دهم اسفند ماه به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم و باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار قم آغاز شد و شامگاه جمعه در حالی پایان یافت که تیم های اول تا چهارم مشخص شدند.

رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین یعنی سیدعباس آقاکوچکی که به واسطه سرمربیگری در دو فصل متوالی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در تیم های راه و ترابری و جهش ترابری قم همگان به خوبی وی را می شناسند نیز به قم سفر کرده بود تا از نزدیک ناظر دیدارهای روز پایانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر بین نمایندگان قم و کهریزک و همچنین مرکزی و اصفهان باشد.

بعد از انجام بازی های روز نخست که به برتری ایثار قم برابر هیئت مرکزی و پیروزی نزدیک تیم داداشی کهریزک مقابل تیم پیام مخابرات اصفهان انجامید، بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم های ایثار قم و داداشی کهریزک در دومین دیدار خود نیز پیروز میدان بودند تا بازی نهایی بین آنها برگزار شده و قهرمان لیگ برتر نیز از بین این دو تیم مشخص شود.

تیم بسکتبال با ویلچر داداشی کهریزک در دومین مسابقه خود برابر تیم هیئت مرکزی بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و طی آن توانست با غلبه بر حریف انتهای جدولی خود به دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور راه یابد، در حالی که ایثار قم نیز با عبور از سد تیم پیام مخابرات اصفهان راهی دیدار نهایی شده بود.

البته ذکر این نکته لازم است که امسال رقابت های مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور به شکل ضربدری به انجام نرسید بلکه به صورت دوره ای برگزار شد و سرانجام تیم های ایثار قم و داداشی کهریزک با توجه به کسب دو پیروزی برابر حریفان خود، بازی پایانی را به شکل فینال گونه برگزار کردند تا قهرمان این فصل معرفی شود.

تیم های بسکتبال با ویلچر ایثار قم و داداشی کهریزک قهرمانان گروه های اول و دوم مرحله مقدماتی پیکارهای این فصل لیگ برتر بودند، به طوری که ایثار قم در گروه نخست بالاتر از پیام مخابرات اصفهان به مقام قهرمانی رسید و در گروه دوم نیز تیم داداشی کهریزک بالاتر از تیم هیئت مرکزی عنوان نخست را از آن خود کرد و در فینال حریف تیم ایثار قم شد و با غلبه بر تیم ایثار قم به مقام قهرمانی دست یافت.

اما پیش از مسابقه نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور تیم های هیئت مرکزی و پیام مخابرات اصفهان که از دو بازی قبل خود دو باخت در کارنامه داشتند در تلاش برای کسب مقام سوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری تیم هیئت مرکزی همراه بود و بدین ترتیب اراکی ها در جایگاه سوم ایستادند و پیام مخابرات اصفهان چهارم شد.

