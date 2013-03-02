کودکان كهگيلويه و بويراحمدي 1584 نامه به رهبر معظم انقلاب نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد هاني حسيني صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقه در دهه فجر امسال برگزار شد و در آن کودکان و نوجوانان این استان به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.

وی بیان داشت: اين مسابقه با استقبال گسترده کودکان و نوجوانان استان روبه رو شد و بيش از يك هزار و 584 نامه به دبیرخانه رسید.

حسینی اظهار داشت: هم اکنون مربيان و کارشناسان کانون مشغول داوري اين آثار هستند.

مدير کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیان کرد: از تعدادي از کودکان که بهترين و زيباترين نامه ها را نوشته اند، در سال آينده طي مراسمي تجلیل خواهد شد.

حسيني افزود: اين آثار به صورت يک کتاب جمع آوري و برای چاپ به انتشارات کانون پرورش فکری کشور ارسال خواهد شد.