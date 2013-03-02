اجرای طرح فرشتگان رحمت به منظور حمایت از خانواده های محروم در فارس

حسین مذنب در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح فرشتگان رحمت به منظور کمک به خانواده های محروم و همزمان با سراسر کشور توسط اعضای داوطلبان جمعیت هلال احمر فارس انجام شده است.



وی افزود: در اين طرح كمكهاي نقدي و غيرنقدي مردمی پس از جمع آوري ، به سبد ارزاق و پوشاك تبديل و در آستانه نوروز ميان نيازمندان واقعي توزيع مي شود.



معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر فارس با بيان اينكه خانوارهای نيازمند از طريق نيروهای داوطلب مورد شناسايی قرار می‌گيرند، گفت: جمعيت هلال‌احمر اقدام به كمك به خانوارهايی می‌كند كه تحت پوشش هيچ يك از سازمان‌های حمايتی از جمله كميته امداد و بهزيستی نباشند.



وی با بيان اينكه اولويت اين جمعيت كمك به خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست است، ابراز داشت: خيران داوطلب و نيكوكارانی كه توانايی شركت در اين طرح را دارند، می‌توانند آمادگی خود را به جمعيت هلال‌احمر اعلام كنند.



مذنب خاطرنشان کرد: همچنين مردم نوع دوست مي توانند هداياي خود را در قالب موادغذايي اعم از برنج، روغن، حبوبات، كنسرو، آجيل، شيريني بسته بندي شده، البسه، پتو، كيف، كفش، مواد بهداشتي، شوينده، براي كمك به نيازمندان به شعب جمعیت هلال احمر و خانه های داوطلب در سطح سراسر استان تحويل دهند