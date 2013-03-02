برگزاری جشنواره نیکوکاری در 145 هزار پایگاه سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دارایی در نشست خبری روز شنبه گفت: امسال جشنواره نیکوکاری در یک هفته و با شعار سلامت، توانمندی و تحکیم خانواده برگزار می شود.

وی تاکید کرد: جشنواره نیکوکاری امسال با نماد 60 ثانیه برگزار می شود و به این معناست که می توان یک فرد نیازمند را در 60 ثانیه شاد و به او کمک کرد.

دارایی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده ها و تندرستی آنها از مهمترین اهداف کمیته امداد در سال جاری بوده است، گفت: به همین دلیل شعار هفته نیکوکاری با این عنوان نام گذاری شده است.

به گفته عضو شورای معاونین کمیته امداد، 14 اسفند مصادف با سالگرد تاسیس کمیته امداد، روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده و در سه روز پایانی هفته احسان و نیکوکاری این جشنواره در مدارس، پایگاههای مردمی کمیته امداد همچنین مساجد و نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاههایی از توانمندی مدجویان کمیته امداد از جمله برنامه های این هفته است، گفت: همچنین در این هفته جشن های ازدواج و خودکفایی مددجویان تحت پوشش در سراسر کشور برگزار می شود.

دارایی گفت: دراین هفته مسئولان و مدیران کمیته امداد عملکردی از اقدامات انجام شده این نهاد در سال جاری به مردم نیکوکار کشورمان ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه در روز 16 اسفند ماه جشن نیکوکار در 100 هزار پایگاه مدارس برگزار می شود، گفت : در این روز زنگ نیکوکاری توسط سرپرست کمیته امداد نواخته می شود و تمامی کمکهایی که در این روز در مدارس کشور جمع آوری می شود توسط مسئولان مدرسه به دانش آموزان و اولیای نیازمند اهدا خواهد شد.

دارایی اظهار داشت: در روز 17 اسفند نیز با کمک سازمان بسیج، کمیته امداد، صدا و سیما و مساجد جشنواره نیکوکاری در 15 هزار پایگاه برگزار خواهد شد و در روز جمعه 18 اسفند نیز در 30 هزار مسجد و مسیر پیاده روی و نماز جمعه هموطنان این جشن برگزار می شود.

به گفته وی، کمکهای جمع آوری شده به سرعت پس از اتمام هفته نیکوکاری میان نیازمندان در سراسر کشور تقسیم خواهد شد.