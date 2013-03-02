اجرای طرح ویژه استقبال از بهار 92 در ریگان/بلندترین تپه های شنی دنیا در انتظار گردشگران

محمد صادق داد الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ریگان برای ایام نوروز برنامه های متنوع و مختلفی را در نظر گرفته است که در قالب طرح ویژه استقبال از بهار 92 آن را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: آمادگی تعدادی از اتوبوسهای مسافربری برای تسهیل حمل و نقل مسافران در بلند ترین تپه های شنی جهان، توزیع نهال رایگان در ایام هفته درختکاری، چیدمان سفره هفت سین، گلباران مزار شهدا و آمادگی کامل آتش نشانی برای حوادث احتمالی از جمله این برنامه هاست.

این مسئول تصریح کرد: جمع آوری تابلوهای زائد از سطح شهر و جمع آوری پلاکاردهای غیر مجاز و رنگ آمیزی و نوسازی مخازن زباله های شهر از جمله دیگر برنامه هاست.

معاون عمرانی فرماندار ریگان تاکید کرد: در روزهای 26 و 27اسفند ماه برنامه های نمادین و قابل توجهی از همه شهروندان ریگانی دعوت می شود که در طرح استقبال از بهار در پاک سازی جهادی شهر شرکت کنند.

داد الله پور افزود: تجهیز و تنظیف سرویسهای بهداشتی، نصب سرویس های بهداشتی سیار در حاشیه بلند ترین تپه های شنی دنیا، ایجاد مکانهایی برای اسکان مسافران نوروزی در سطح شهر و حاشیه تپه ها ی شنی، هرس درختان شهر نصب مبلمان شهر نصب برج های نور در پارک شهر از دیگر اقدامات در ایام نوروز است.

معاون عمرانی فرماندار ریگان گفت: بلند ترین تپه های شنی دنیا در ریگان با ارتفاع 75 متر و وسعت 35 کیلومتر مربع آمادگی پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی را دارد.

وی ادامه داد: در حاشیه این تپه های شنی برنامه های شاد و متنوعی شامل شتر سواری و جشنوارهای متنوع برگزار می شود.

بلند ترین تپه های شنی جهان در ریگان در 12 کیلومتری مرکز شهرستان و در روستای علی آباد پشت ریگ قرار دارد.

