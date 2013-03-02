جزئیات گزارش مجلس؛ حادثه قم سازماندهی شده بود/ اخلالگران برای کل سیستم برنامه دارند

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه طبق گزارش کمیته بررسی کننده حادثه 22 بهمن روز قم، اختلال در سخنرانی رئیس مجلس با برنامه ریزی و سازماندهی شده بوده است، گفت: بر همین اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به طور جدی پیگیر موضوع است تا ریشه ها شناسایی شوند و پس از شناسایی هم از مسئولان مربوطه درخواست شود تا با عاملان حادثه برخورد جدی صورت گیرد.

وی افزود: در جریان حادثه قم عوامل متعددی دخالت داشتند که شناسایی شده اند. برنامه ریزی آنها به این صورت بوده که صرفا برای یکی دو روز برنامه نداشتند بلکه برای کل سیستم برنامه دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: گزارش کمیته مربوطه زمانی که در کمیسیون ارائه شد، نگرانی عمیقی را به وجود آورد زیرا این گروهها برای آینده نیز برنامه هایی دارند که به نظر می رسد باید با این اتفاقات به طور جدی برخورد شود.

به گزارش مهر، در روز 22 بهمن عده ای در حرم حضرت معصومه (س) با اخلال در سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سمت وی مهر و کفش پرتاب کردند. پس این رویداد مجلس کمیته ای برای بررسی موضوع تشکیل داد.