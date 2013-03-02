کریستف کلمب نخستین کاشف آمریکا نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوف کلمب در سال 1492 با عبور از آبهای ناشناخته بین اسپانیا و جزایر کارائیب، آمریکا را کشف کرد.

فیلیپ بیل افسر سابق نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در یک سفر بلند پروازانه که می تواند تاریخ دریانوردی را به چالش بکشاند امیدوار است یک نسخه از قایق فینیقیه ای ها را 10 هزار کیلومتر در طول اقیانوس اطلس حرکت دهد.

او قصد دارد نشان دهد که فینیقیه ای ها- تمدن سامی که بین هزار و پانصد تا 300 سال پیش از میلاد در سواحل مدیترانه می زیسته اند- نخستین کسانی بودند که به آمریکا رفتند.

بیل می گوید: این یکی از بزرگ ترین سفرهای انسان است و اگر کسی می توانسته پیش از کلمب آن را انجام دهد، آنها قطعا فینیقیه ای ها بودند.

وی افزود: از تمامی تمدن های باستان، فینیقیه ای ها بزرگ ترین دریانوردان بودند. لبنان درختان سدر دارد که برای ساخت قایق های قوی بسیار مناسب هستند.

آنها دانش ستاره شناسی و جریان آب را داشتند.

چشم انداز دریانوردی در اقیانوس اطلس با یک کشتی چوبی 500 تنی، یکسان با آنچه که دو هزار و 600 سال پیش ساخته شده، می تواند کار بی پروایی به نظر برسد.

با این حال بیل پیش از این قایق نسخه برداری شده ای را با اسم "فینیقیه ای ها" در اطراف آفریقا در سال 2010 به آب انداخته تا نشان دهد این تمدن باستانی می توانسته این قاره را با قایق دور بزند یعنی دو هزار سال پیش از آنکه نخستین اروپایی به نام بارتولومئو دیاز در سال 1488 چنین سفری را شکل دهد.

قایق فینیقه ای های ساخت بیل، 32 هزار کیلومتر را طی دو سال پیموده است. این قایق سفر خود را در سال 2008 از سوریه آغاز کرده و با همه چیز سفر دریایی از جمله امواج شش متری سواحل خلیج سومالی جنگیده است.

در واقع اظهارات هرودوت تاریخ دان یونانی موجب شده است تا بیل این سفر بلند پروازانه را ترتیب بدهد. بر اساس دست نوشته های هرودوت، فینیقیه ای ها در سال 600 پیش از میلاد، آفریقا را با کشتی دور زده اند.

فینیقیه ای ها به عنوان یک تمدن صنعتی و صاحب فکر شناخته می شوند.