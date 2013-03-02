دهکده توریستی کندوان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر ، صفر آثری صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان ، لکه گیری و آسفالت مسیر های منتهی به نقاط گردشگری این شهرستان را از جمله اقدامات ستاد تسهیلات اسکو برشمرد و گفت : مسیر گشایی جاده گنبرف ، لکه گیری و تعریض قسمتی از مسیر روستای کندوان ، حذف تعدادی از نقاط حادثه خیر مبادی ورودی شهرستان از سمت ارومیه و تبریز ، و همچنین نصب علایم راهنمایی و گردشگری از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد مسیری امن برای گردشگران در ایام نوروز می باشد .

وی در ادامه از آمادگی ستاد اسکان مسافرین شهرستان در ایام نوروز هم خبر داد و گفت : میهمانسرای معلم ، هتل گردشگری قصر اسکو، هتل صخره ای کندوان ، مدارس روستای کندوان و مهمانپذیرهای موجود در سطح شهرستان از آمادگی ویژه ای جهت اسکان مسافرین در ایام نوروز برخوردار بوده و هماهنگی های لازم در جهت ایجاد محیطی دلنشین برای مسافرین داخلی و خارجی فراهم شده است .

وی شهرستان اسکو را یکی از مناطق بسیار مهم گردشگری در سطح ملی و استانی عنوان کرد و گفت : این شهرستان در ایام نوروز و تعطیلات تابستانی شاهد حضور انبوه گردشگران خارجی می باشد و لازم است شهرداران شهرهای اسکو ، شهر جدید سهند و ایلخچی در طول این مدت از انجام حفاری های غیر ضروری در سطح شهرستان خودداری نموده و در زیبا سازی شهرهای تابعه اقدام نمایند .

آثری همچنین از انجام تدابیر ویژه در روستای کندوان خبر داد و گفت : روستای کندوان با توجه به حجم بالای ورود گردشگران داخلی و خارجی نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح و اصولی بوده و در این زمینه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان از آمادگی بالایی در این روستا برخوردار می باشد . وی برقراری چادرهای امداد و نجات هلال احمر ، چادرهای نماز ، گشت های ویژه انتظامی ، اکیپ های کنترل و نظارت اداره صنعت و معدن و تجارت ، گروه های امداد خودرو وتورهای گشت و راهنمایی میراث فرهنگی را از جمله اقدامات انجام گرفته در این روستا برشمرد .