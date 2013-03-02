به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم نجفیان که در جمع کارکنان دخانیات سقز سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: برای راه اندازی خطوط تولید سیگار در دخانیات شهرستان سقز اهتمام جدی انجام گرفته است زیرا دخانیات سقز می تواند در کنار تامین نیاز داخل ، در بحث صادرات نیز امکان خوبی برای پیشرفت را ایجاد کند.



وی با بیان اینکه شرکت دخانیات ایران خطوط تولید سیگار را از کشور چین به سقز وارد ودر اولین فرصت این خطوط راه اندازی خواهند شد، تصریح کرد: مطالعات و تحقیقات بازاریابی در خصوص بازار مصرف محصولات دخانی عراق صورت گرفته و درصدد هستیم تا با برنامه ریزی دو برند تولیدی دخانیات سقز را وارد عراق کنیم که قطعا همیاری و همکاری مسئولین محلی با توجه به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور در این امر به صورت چشمگیری تاثیر گذار است.



نجفیان راه اندازی کارخانه توتون هموژنیزه در دخانیات سقز را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سقز خواند و تصریح کرد : کردستان عنوان دوم در تولید توتون در کشور را داراست بنابراین با راه اندازی این کارخانه ، پتانسیل و ظرفیت های موجود برای رونق بخشیدن به تولید کالاهای دخانی و اشتغالزایی در استان کردستان نیز به صورت گسترده فراهم خواهد شد.



وی همیاری و همدلی و همکاری مسئولان را برای افزایش سطح زیر کشت توتون در شهرستان های مریوان، سقز و بانه را با توجه به اقلیم منطقه ضروری خواند و گفت: باید شرایط افزایش سطح زیر کشت توتون در سطح استان فراهم شود ودر کنار آن با راه اندازی خطوط تولید کالای دخانی در مجموعه کارخانه سقز و ایجاد کارخانه های جدید در این زمینه، شرایط صادرات دخانیات در کردستان فراهم شود.

نجفیان سرمایه گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال در این مناطق را اقدامی در خور تحسین دانست و تصریح کرد : راه اندازی خطوط تولید سیگار افزون بر تاثیرگذاری برچارچوب های امنیتی ، زمینه اشتغال و افزایش حجم سرمایه گذاری را نیز به دنبال داشته باشد و در نگاه کلی تر زمینه ساز امنیت و ثبات از یک سو و تاثیر گذاری دولت در زمینه های اقتصادی از سوی دیگر در مناطق مرزی را در بر می‌گیرد.



نجفیان در ادامه سخنان خود ضمن مثبت ارزیابی نمودن فعالیتهای چند ساله اخیر مجتمع دخانیات کردستان وقدر دانی از افزایش راندمان در حوزه کشاورزی – بازرگانی و مبارزه با قاچاق استان با تشریح اهداف و چشم انداز شرکت دخانیات ایران، استان کردستان را واجد پتانسیل ها و زیر ساخت های مناسب جهت احیاء وشکوفائی بخش صنعت دخانیات برشمردو راه اندازی کارخانه توتون هموژنیزه در دخانیات سقز را گامی در جهت توسعه صنعتی در این استان خواند.



وی رسیدگی به وضعیت معیشتی توتون کاران طرف قرارداد شرکت دخانیات و توجه ویژه به رفاه و ارتقای نشاط سازمانی ورضایت مندی کارکنان شرکت را از اولویتهای اجرائی خود برشمرد.