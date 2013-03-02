تشکیل هیأت امنای استانی فرصت خوبی برای رشد دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید مظفری شامگاه جمعه در جلسه مشترک رئیس منطقه ده با نمایندگان مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی، که با حضور رئیس هیأت های امنای استانهای سمنان و گلستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از برگزاری انتخابات به منظور تعیین ترکیب هیأت امنای استان گلستان افزود: تشکیل این هیأت ها فرصت خوبی برای کمک به رشد دانشگاه های آزاد اسلامی به ویژه مراکز آموزشی می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هیئت امنای استانی در صورت تشکیل جلسات منظم و وفاق و همدلی بین اعضاء می تواند تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در دانشگاه های آزاد اسلامی بوجود آورد، سهم این دانشگاه در این امر را ناچیز دانست و خواستار همکاری و مساعدت نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی برای توسعه دانشگاه های آزاد اسلامی در این استان شد.

رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی همچنین ضمن ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد منطقه در بخش های فرهنگی، پژوهشی، دانشجوی و آموزشی و... واحدها و مراکز آموزشی استان گلستان، برتوسعه رشته های تحصیلی موثر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان تاکید کرد.

حجت السلام حسنعلی مازندرانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان نیز در این نشست با اشاره به برخی کمبودهای موجود درسطح مراکز آموزش عالی این استان، خواستار ارئه تدابیر لازم برای اداره بهتر دانشگاه ها به ویژه مراکز آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی شد.

دکتر عجم نوروزی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و دبیر هیئت های امنای استان گلستان نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت آموزش این استان، وضعیت واحدهای دانشگاهی، نقاط ضعف و قوت و انتظارات مربوط به دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان را گزارش کرد.

در این نشست همچنین نمایندگان مردم استان های گلستان ائم از علی آبادکتول، گنبدکاووس، بندرگز، کردکوی، گمیشان و بندر ترکمن، گرگان و آق قلا، مینودشت و ... در خصوص توسعه رشته های تحصیلی، ملاقات با وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری، لزوم تدوین نقشه راه با هدف توسعه دانشگاه های استان، تقویت و تربیت نیروهای نخبه در استان، توسعه فضاهای عمرانی و رفاهی برای دانشگاه ها، توسعه رشته های مورد نیاز کشور در استان، تشکیل هیئت های امنای استانی، سند آمایش آموزش عالی در سطوح ملی و منطقه ای، نقشه جامع علمی کشور، بررسی دلایل افت دانشجو در استان و ایجاد رشته های تحصیلی نو به بحث و تبادل نظر پرداختند.

