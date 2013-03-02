طرح مرتعداری 654 هزار هکتار از مراتع گلستان تهیه شده است

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 862 هزار هکتار مرتع داریم که همه آنها ممیزی شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین 345 هزار هکتار از مراتع نیز در قالب تعاونی مرتعداری به 32 تعاونی واگذاری شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تعداد دام موجود در مراتع استان یک میلیون و 300 هزار واحد دامی است ولی طرفیت مرتع 728 هزار واحد دامی است و دام موجود 1.9 برابر ظرفیت مرتع است

سلامتی بیان داشت: تاکنون 260 هزار هکتار از مراتع احیا و اصلاح شد و تعداد 120 واحد منبع و بند خاکی آب احداث شده است.

وی یادآور شد: 1700 تن بذر مرتعی تولید و در مرتع استان کاشت شده است.