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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

سلامتی در گفتگو با مهر:

طرح مرتعداری 654 هزار هکتار از مراتع گلستان تهیه شده است

طرح مرتعداری 654 هزار هکتار از مراتع گلستان تهیه شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: برای 654 هزار هکتار از مجموع 862 هزار هکتار از مراتع استان طرح مرتعداری تهیه شده است.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 862 هزار هکتار مرتع داریم که همه آنها ممیزی شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین 345 هزار هکتار از مراتع نیز در قالب تعاونی مرتعداری به 32 تعاونی واگذاری شده است.
 
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تعداد دام موجود در مراتع استان یک میلیون و 300 هزار واحد دامی است ولی طرفیت مرتع 728 هزار واحد دامی است و دام موجود 1.9 برابر ظرفیت مرتع است
 
سلامتی بیان داشت: تاکنون 260 هزار هکتار از  مراتع احیا و اصلاح شد و تعداد 120 واحد  منبع و بند خاکی آب احداث شده است.
 
وی یادآور شد: 1700 تن بذر مرتعی تولید و در مرتع استان کاشت شده است.
 
کد مطلب 2009294

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