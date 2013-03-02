خداحافظی زودهنگام تیم بسکتبال فولادماهان با فینال

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بازی از سریال پنجگانه رقابت های مرحله دوم پلی آف (نیمه نهایی) لیگ برتر بسکتبال جمعه در سالن شهید مخابرات اصفهان و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر برگزار شد.

با توجه به پیروزی دو بر صفر مهرام در دو بازی قبل در این مرحله و ثبت دو شکست در کارنامه ماهان میشد اینطور پیش بینی کرد که بازی آرام و منطقی از سوی تیم تهرانی و بازی پرفشار و با استرسی از تیم اصفهانی شاهد باشیم.

تیم ماهان در ابتدا با ترکیب محمدرضا اکبری، جواد داوری، سامان ویسی، کریس ویلیامز و محمد کونه بازی را آغاز کرد. فرید اصلانی، مهدی کامرانی، السون، مارکو میلیچ و صمد نیکخواه بهرامی نیز ترکیب اولیه مهرام را در این دیدار تشکیل می دادند.

کوارتر اول

پرتاب سه امتیازی سامان ویسی اولین سه امتیاز را برای ماهان ثبت کرد و دو امتیاز کریس ویلیامز حکایت از بازی طوفانی ماهان درابتدای این دیدار می داد.

استقبال تماشاگران اصفهانی از این دیدار به قدری بود که تالار بسکتبال ورزشگاه شهدای مخابرات برای مهرامی ها تبدیل به جهنم شده بود و این امیدواری به وجود آمد که ماهان می تواند با تشویق و سر و صدا و حمایت پرشور و بی امان تماشاگرانش پیروز این میدان باشد.

پنج دقیقه از بازی نگذشته بود و ماهان کنترل بازی را در دست داشت که صادق زاده سرمربی تیم فولادماهان ترجیح داد سامان را از بازی خارج و به عماد سلمانی فرصت بازی در این بازی حساس دهد.

با وجود مصدومیت، اوشین ساهاکیان هم چهار دقیقه مانده به پایان کواتر اول به زمین آمد. ماهانی ها رو به بازی احساسی آورده بودند و بالطبع در کسب امتیاز ناکام.

ارائه بازی خوب از سوی بازیکنان مهرام و پرتاب های منطقه ای از سوی صمد نیکخواه و فرید اصلانی حسابی ماهانی ها را به زحمت انداخت تا جائیکه ماهانی ها برای خلاصی از این وضعیت با نشاندن عماد سلمانی بر روی نیمکت دست به دامان مهدی شیرجنگ شدند و اکبری جانشین اوشین در زمین شد اما این تعویض ها ماهان را از شکست 17-20 در این کواتر نجات نداد.

کوارتر دوم

ماهان در شرایطی کوارتر دوم را آغاز کرد که ترکیب تیم برنده تیمش در ابتدای کوارتر اول، حسابی دست خوش تغییر شده بود. حضور توامان سلمانی و اکبری درمیدان در نوع خود قابل تامل بود و جای خالی جواد داوری به شدت در این لحظات احساس می شد. مهرامی ها در غیاب جواد فرصت خوبی برای افزایش فشار حملات خود پیدا کرده بودند. صادق زاده می توانست در این لحظات تعویض بهتری انجام دهد اما ترجیح داد به همان رویه قبلی ادامه دهد. آمدن اصغر کاردوست به جای محمد کونه بهترین تصمیم بود، «محمد کونه» ای که تا آن دقایق کار مفیدی برای تیمش انجام نداده بود جای خود را به اصغر کاردوست داد. بازی خوب کاردوست خیلی زود به یاری تیمش آمد اما این سوال را در ذهن برجای گذشت که چرا از ابتدا در ترکیب قرار نگرفت و یا چرا با وجود بازی بد «کونه» زودتر از این ها به زمین نیامد.

درست پنج دقیقه مانده به پایان پریود دوم محمدرضااکبری برای حضور جواد داوری در زمین تعویض شد و بدین ترتیب با حضور کاردوست، سامان ویسی و جواد داوری ماهان جان تازه ای گرفت و بازی برای مهرامی ها سخت تر شد تا جائیکه این پریود با حساب 17-15 به سود سفید پوشان ماهان پایان یافت.

کوارتر سوم

صادق زاده با آغاز نیمه دوم دست به ترکیب تیم موفقش نزد. سامان ویسی، جواد داوری و اصغر کاردوست به همراه کریس ویلیامز و عماد سلمانی برای ماهان به میدان آمدند و کامرانی ، اصلانی،مارکول،السون و صمد نیکخواه برای ماهان در ترکیب قرار گرفتند. اولین امتیاز توسط فرید اصلانی و با پرتاب سه امتیازی او بدست آمد. بازیکنان ماهان توپ و میدان را دراختیار قرار گرفتند که به یکباره کریس با محمد کونه تعویض شد.

چند دقیقه بعد داوری جای خود را به شیرجنگ داد و دوباره بعد از چند دقیقه به زمین بازگشت. سامان با سلمانی تعویض و کار دوست به نیمکت تبعید و اکبری جای او را در ترکیب گرفت و نتیجه اش چیزی جز باخت 19-10 ماهان در این کواتر نبود.

کوارتر چهارم

در این کواتر سامان ویسی با جواد داوری تعویض شد و عملا همه امیدها برای جبران نتایج از دست رفت. عماد سلمانی هم در این کوارتر و در برخورد با بازیکن حریف نقش بر زمین شد و تا آخر قدرت همراهی تیمش را پیدا نکرد. درست یک دقیقه و 40 ثانیه مانده به پایان بازی تابلو نتایج 63-63 را به نمایش گذاشت اما فشار حاکم بر روی بازیکنان ماهان آنها را از انجام بازی معمولی خود هم بازداشت و مهرام به راحتی دراین لحظات با هنرنمائی صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی نتیجه 73-63 را به سود خود رقم زدند و مجوز حضور در فینال این دوره از رقابت ها را هم کسب کردند.

نکته جالب توجه در این دیدار رضایت مسئولان، کادرفنی و بازیکنان تیم فولادماهان از نحوه قضاوت این دیدار بود. برای این دیدار امیرحسین صفرزاده به عنوان سرداور قضاوت کرد که بدون هیچ حاشیه ای بازی را به کمک دستیارانش تا پایان سوت زد و در پایان مورد تقدیر مدیرعامل باشگاه فولادماهان قرار گرفت که با وجود باخت تیمش رضایت کامل خود را از این دیدار عنوان کرد.

فدراسیون بسکتبال برای این مسابقه حمید خمجانی دبیر فدراسیون، محمدرضا کرمانشاهی رییس کمیته انضباطی و منصور انبه رییس کمیته استان ها را به عنوان ناظر ویژه به اصفهان اعزام کرده بود.

در دیگر مسابقه نیز پتروشیمی نایب قهرمان فصل گذشته مهمان شهرداری گرگان بود و 92 بر 50 برنده شده و به فینال رسید. دیدارهای مرحله نهایی نیز به صورت سه از پنج برگزار می شود.

مشکل اصلی ماهان مصدومیت بود

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان مصدومیت جواد داوری، اوشین ساهاکیان و محمد امجد را دلیل اصلی شکست تیمش برابر مهرام می داند.

محسن‌ صادق‌زاده پس از باخت برابر مهرام تهران و عدم راهیابی به فینال لیگ برتر بسکتبال، گفت: به تیم مهرام تبریک می‌گویم. همچنین به سرمربی تیم ملی.

وی ادامه داد: متاسفانه در این سه بازی سه گارد نداشتیم. همچنین جواد داوری با 50 درصد از نیروی خود بازی می‌کرد. اما در مجموع خواستیم این موضوع رسانه‌ای نشود و مصدومیت‌هایی که در بین بازیکنان بود بزرگ‌نمایی نگردد.

سرمربی تیم فولاد ماهان سپاهان تصریح کرد: البته بچه‌ها خیلی خوب بودند و کم‌کاری نداشتند ولی مشکلات بدنی باعث شد نتوانند بازی را در دست گیرند.

وی با بیان اینکه از جواد داوری نمی‌شد به طور کامل استفاده کرد افزود: مجبور بودیم از این بازیکن به تناوب استفاده کنیم. همچنین این مصدومیت‌ها و دو باخت گذشته ماهان استرس و نگرانی را در جمع بازیکنان در ابتدای مسابقه به همراه داشت.

وی پیرامون قضاوت ادامه داد: تنها کسی که در مجمع مربیان خواست که قانون فیبا رعایت شود، من بودم. همچنین ما در تهران به روند قضاوت‌ها معترض بودیم و اگر رسیدگی می‌شد و مسئله روال عادی خود را طی می‌کرد شرایط بدین گونه نبود.

صادق‌زاده درباره کریس ویلیامز عنوان کرد: این بازیکن باید دقایقی را استراحت می‌کرد و سپس وارد جریان مسابقه می‌شد. همچنین محمدرضا اکبری و عماد سلمانی نیز به خوبی کار کردند. اما متاسفانه سلمانی با ضربه آرنج بازیکن تیم حریف مصدوم شد و نتوانست به مسابقه ادامه دهد.

سرمربی اصفهانی تیم ماهان اظهار کرد: محمد کونه به این دلیل در دقایقی به میدان آمد که ویلیامز نیاز به استراحت داشت. همچنین ما مجبور بودیم برابر صمد نیکخواه بهرامی و مارکو میلیچ بازیکنان هم‌قدی بگذاریم.

‌ ماهان در انتخاب بازیکن اشتباه کرد

سرمربی بسکتبال مهرام در کنایه خطاب به سرمربی تیم اصفهانی گفت: تیم فولاد ماهان در انتخاب بازیکنان در بازی‌های برابر مهرام اشتباه کرد.

مهمد بچیروویچ گفت: برای انجام این بازی کاملا آماده بودیم و کارهای تاکتیکی و تکنیکی را به درستی انجام دادیم. خصوصا در این بازی که در اصفهان برگزار شد سعی کردیم ریتم بازی را کند کرده و ریباند‌های حریف را کنترل نماییم.

وی در پاسخ به این سوال که مصدومیت اوشین ساهاکیان و جواد داوری و محمد امجد از تیم فولاد ماهان سپاهان چقدر در برد مهرام تاثیر داشته است بیان کرد: تیم فولاد ماهان بازیکنان زیادی دارد و فکر نمی‌کنم در نبود این بازیکنان به مشکل برخورده باشد. اما نحوه چینش و انتخاب بازیکنان در این بازی‌ها اشتباه بود.

سرمربی مهرام اظهار داشت: تمام سعی و تلاش خود را برای قهرمانی انجام می‌دهیم و مطمئن هستیم که برابر پتروشیمی بندر امام نیز بازی‌های خوبی به نمایش خواهیم گذاشت.

سرمایه گذاری همه چیز نیست

سرمربی اسلوونیایی تیم بسکتبال مهرام افزود: پتروشیمی بندر امام و فولاد ماهان سرمایه‌گذاری بیشتری به نسبت ما در بسکتبال داشته‌اند اما سرمایه‌گذاری همه چیز نیست و برای برنده شدن باید بهتر بازی کرد.

برترین های این دیدار

کریس ویلیامز با 24 امتیاز، 5 توپربایی و شش ریباند بهترین بازیکن ماهان در این دیدار بود.

مهدی کامرانی با 19 امتیاز، شش پاس گل و چهار توپربایی، صمد نیکخواه بهرامی با 20 امتیاز و شش ریباند و مارکو با 18 امتیاز و هشت ریباند از بهترین های تیمشان بودند.

در حاشیه

پیش از شروع بازی ماهان و مهرام، فینال لیگ دسته دوم بسکتبال در سالن مخابرات برگزار شد که در پایان این بازی تیم تینا ماهان با دومین پیروزی مقابل استقلال به قهرمانی بازیها رسید و بین دو نیمه جام قهرمانی لیگ دسته دوم به تیم تینا ماهان اهدا شد.

تماشاگران اصفهانی پیش از شروع مسابقه علیه مهدی کامرانی کاپیتان مهرام شعار می دادند اما برخلاف تصور در زمان اعلام اسامی دو تیم به تشویق صمد نیکخواه پرداختند.

آنها حتی در پایان بازی و بعد از شکست تلح بسکتبال ماهان در برابر مهرام خطاب به مدیرعامل باشگاه فولادماهان این شعار را سر دادند:«ساکت یادت باشه فوتسال باید باشه»