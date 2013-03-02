احداث بزرگترین كارخانه تولید گیاهان دارویی كشور در بستان آباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، الیاس گل محمدزاده امروز شنبه در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح افزود: این كارخانه در زمینی به مساحت چهار هكتار و با هزینه ای افزون بر 13 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و در مدت كمتر از 18ماه به بهره برداری خواهد رسید.



وی افزود: روستای قره بابا در جنوب شرقی و 12 كیلومتری بستان آباد قرار دارد و زمین این مجتمع با همكاری اهالی روستای و به صورت ارزان قیمت در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته و هزینه آماده سازی زمین حدود سه میلیارد ریال برآورده شده است.



فرماندار بستان آباد از آمادگی مسوولان بستان آباد برای توسعه و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه منطقه را شتاب خواهد بخشید.

همایش ملی چالشهای اصلی صنعت و تولیدملی

رئیس سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی از برگزاری همایش ملی" چالشهای اصلی صنعت و تولید ملی" در 14 و 15 اسفند ماه در تبریز خبر داد.

دکترتقی زاده دبیر علمی همایش در گفتگو با خبرنگاران هدف از برگزاری این همایش را حمايت جدي از توليدات داخلي، و بررسی نقش واقعي صنعت ، كار و سرمايه هاي بزرگ و كوچك ايراني و نيروي فعال كار، يعني كارگران و كار آفرينان در توسعه کشور و نیز چالشهای اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: این همایش ملی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی برگزار می شود که در برپایی آن 20 نهاد دولتی و غیر دولتی مشارکت دارند .

حسن طاهری دبیر اجرایی همایش نیز با اشاره به حضور استادان دانشگاهی و صنعتگران ،کارآفرینان،دانشجویان و مسئولان استانی و کشوری در این همایش افزود: در طول برپایی این همایش ملی، نمایندگان مجلس،روسای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و مدیران عالی رتبه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

بهبود جمعیت دام سبک مولد در آذربایجان شرقی با افزایش دوقلوزایی

رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقی گفت: دوقلو‌زایی گوسفندان باروش‌های مدیر سیستمی قابل افزایش می باشد.

دکتر مسعود محمدیان درجلسه بررسی نحوه استفاده از فناوریهای نوین جهت افزایش دوقلوزایی درسطح گله های گوسفندی (دام کوچک) با اشاره به اینکه دوقلو‌زایی گوسفندان با روش‌های مدیر سیستمی قابل افزایش می باشد اضافه کرد: مدیریت تغذیه و هورمون تراپی یکی از روشهای موثر در افزایش دوقلو‌زایی در گوسفندان می باشد که هم اینک در آذربایجان شرقی انجام می پذیرد.

وی بر بررسی راهکارهای اجرایی ایجاد ارتباط متقابل با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور تاکید نموده و با بیان اینکه ارتباط سازنده با مراکز وسازمانهای تخصصی بین المللی خارج از کشور در زمینه اصلاح نژاد دام های کوچک موثر می باشند افزود: افزایش دوقلوزایی با اصلاح نژاد گوسفند و بزمیسر گردیده و در پی بهبود جمعیت دام سبک مولد در استان می باشیم.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با بیان اینکه به منظور بهبود جمعیت دام‌ مولد سبک و افزایش تولید گوشت گوسفندی، این سازمان اجرای برنامه هایی را در این خصوص آغاز کرده است افزود: با بهبود مدیریت تولید و تغذیه دام می توان میزان تولید گوشت قرمز گوسفندی را افزایش داده و به نوعی که فشار کمتری نیز به مراتع وارد شود، به همین منظور تاکید بیشتر این سازمان در بخش بهبود تغذیه دام و مدیریت تولید مثل است.

برگزاری همایش ملی خشکبار در تبریز در سال92

رئیس اتحادیه صنف آجیل وخشکبار کشور از برگزاری همایش ملی خشکبار در سال 92 در تبریز برگزار خواهد شد.

علیرضا ارزانی دردیداربا مدیرصنایع کشاورزی سازمان ونمایندگان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به مرغوبیت وکیفیت بالای خشکبار تولیدی و فرآوری آن در استان گفت: برای سامان بخشی به وضعیت تولید کشمش وصادرات آن میزگرد تخصصی کشمش، بزودی در اتحادیه کشوری صنف آجیل وخشکبار تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار امیدواری کرد: این اتحادیه، با ایجاد هماهنگی های لازم با صادرکنندگان خشکبار و حمایت از تولید کنندگان این محصول، بخش قابل توجهی از کشمش تولید شده استان را خریداری و صادر نمایند.

قربانعلی صفرزاده، دبیراجرایی نظام صنفی آجیل وخشکبار استان نیز، با اشاره به اهمیت بالای بازاریابی برای تولیدات خشکباری استان افزود: به منظور بررسی وضعیت صادرات کشمش و سامان بخشی به نحوه صادرات تولیدات محصول کشمش شهرستانهای ملکان، بناب و مراغه، در دوم اسفند ماه سال جاری، نشستی بدین منظور درمحل اتحادیه کشوری تشکیل یافته بود و امید می رود، تصمیمات اتخاذ شده ، در توسعه صادرات این محصول نقش موثری را ایفا نماید.