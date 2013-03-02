تمام محلات تهران صاحب دارالقرآن مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد هادی ایازی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره شمسه قرآن تهران گفت: جوانان و کودکان ما باید با موضوعات معرفتی آشنا شوند از این رو باید توسعه فضاهای دینی بیش از پیش صورت گیرد. وی ادامه داد: شورای شهر تهران مصوبه ای داشته است که براساس آن شورای عالی قرآنی را باید تشکیل دهیم تا تمام فعالیت های قرآنی تهران زیر نظر این شورا و صاحب نظران و پیشکسوتان این حوزه صورت گیرد.



معاون شهردار تهران تصریح کرد: تاکنون 260 دارالقرآن در تهران راه اندازی شده است که فعالیت های قرآنی گسترده ای در این مراکز صورت می گیرد و براساس هدف گذاری های صورت گرفته در تلاشیم تعداد دارالقرآن های پایتخت را به 374 مرکز افزایش دهیم تا در هر محله یک دارالقرآن وجود داشته باشد.



ایازی با تاکید براینکه اقدامات فرهنگی شهرداری تهران در عرصه های مختلف صورت می گیرد گفت: تلاش ما این است که اقدامات فرهنگی را به خود مردم ارجاع دهیم که برگزاری جشنواره شمسه و دیگر فعالیت ها مانند جشنواره شعر در محلات در این راستا است. وی خاطر نشان کرد: کسانی که روزی در دفاع مقدس سلاح در دست داشتند امروز که احساس می کنند پاسداری از دین و کشورمان در عرصه های فرهنگی است قرآن در دست گرفته اند و در برگزاری برنامه های فرهنگی نهایت تلاش خود را می کنند.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: سال گذشته جشنواره شمسه در هشت رشته و با استقبال فوق العاده شهروندان برگزار شد و در سال جاری نیز این جشنواره در 12 رشته قرآن، نهج البلاغه، دعا و نیایش، عکس ، فیلم، خوشنویسی، کاریکاتور، شعر و ادبیات فولکوریک، سرود و موسیقی، نمایش و تئاتر، مجسمه سازی و تندیس برگزار شد.



وی با اشاره به استقبال گسترده مردمی از جشنواره شمسه در تمامی حوزه ها، گفت: در جشنواره شمسه قرآنی نیز بسیاری از فرهیختگان ، قاریان و حافظان قرآنی در سطح شهر تهران حضور پیدا کردند؛ از این رو توفیق داشتیم تا میان کسانی که چندین سال در حوزه قرآنی فعالیت داشته حضور یافته و با نوجوانان و جوانانی که به قرآن علاقه مند هستند ارتباط برقرار کنیم.



ایازی با اشاره به برگزاری جشنواره های فرهنگی متعدد در سطح شهر تهران، ابراز داشت: امسال علاوه بر جشنواره شمسه موفق شدیم تا در حوزه های مختلف دیگر نیزجشنواره هایی را برگزار کنیم که از آن جمله می توان به جشنواره شکوفا در حوزه فناوری اطلاعات، جشنواره تسنیم در حوزه بانوان، جشنواره مشکات در حوزه آموزش های شهروندی، جشنواره پویا در حوزه ورزش، جشنواره سلامت محلات در حوزه سلامت و جشنواره بام تهران به منظور دریافت نقطه نظرات شهروندان اشاره کرد.