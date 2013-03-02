لزوم برخورد جدی با فروشندگان مواد محترقه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان صبح شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان گفت: با فروشندگان مواد محترقه برخورد جدي و قانوني صورت خواهد گرفت.

علیرضا جمشیدی افزود: سازمان صنعت ، معدن و تجارت به اصناف ابلاغ کند که با فروشندگان مواد محترقه و مغازه هايي که اقدام به اين کار مي کنند برخورد جدي و قانوني خواهد شد.

وي اظهار داشت: در رابطه با موضوع چهارشنبه آخر سال بطور طبیعی نگاه پيشگيرانه در اولويت اول کاري ماست که در طول سال به آن مي پردازيم اما با توجه به اينکه ممکن است است عده اي دست به رفتارهاي هنجار شکنانه و آسيب رسان به خود و جامعه بزنند ، مجبوريم نگاه درماني و مقابله اي را در دستور کار قرار دهيم.

سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان منصوب شد

وزير راه و شهرسازي با ابلاغ حكمي، مهندس "عادل مصدقي" را به عنوان سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان منصوب كرد.

"عادل مصدقي" داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته عمران و بيش از 15 سال سابقه فعاليت در بخش راه و شهرسازي دارد و پيش از اين، عهده دار مديريت در بخش هاي مختلف اين اداره كل در استان گلستان بويژه مديريت مسكن و ساختمان بوده است.

وزير راه و شهرسازي در حكم خود با نظر به تعهد، تخصص، تجربه و سابقه مديريتي مهندس "مصدقي"، وي را به سمت سرپرستي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان منصوب كرده است.

توانمندسازي نخبگان براي تحقق سند 1404 ضروري است

استاندار گلستان با بيان اينکه مسئولان براي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله دو رسالت مهم دارند، گفت: توانمندسازي و هدايت نخبگان در اين زمينه به عنوان رسالت اول ضروري است.

جواد قناعت اظهار داشت: نخبگان و اساتيد دانشگاه‌ها بايد از نظر امکانات و دانش فني توانمند بوده و سپس در راستاي اهداف و منافع کشور هدايت شوند.

وي افزود: فرصت‌سازي و حمايت از نخبگان رسالت دوم مسئولان براي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله است. ايران در اين زمينه بايد فرصت عرض اندام و ابراز وجود را به نخبگان بدهد.

برگزاری جلسه شورای اداری آموزش و پرورش

جلسه شورای اداری آموزش و پرورش گلستان برگزار شد و مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان ضمن بی نظیر خواندن اقدامات انجام شده این دوره در آموزش و پرورش ، آن را تلاش برای تحقق مطالبات رهبری برشمرد و اذعان داشت: هیچ عنوانی به عظمت و بزرگی آموزش و پرورش نیست و اگر زیان ببیند سایر بخش ها متضرر خواهند شد.

عیسی پایین محلی در ادامه افزود: امروز کارشناسان اقتصادی ژاپن اذعان دارند پیشرفت کشورشان از نظر صنعت و اقتصاد مدیون و مرهون آموزش و پرورش کشورشان است.

مدیر کل در بخش دیگر سخنانش آموزش و پرورش را زینت بخش جامعه و تربیت کننده انسان های خلاق و پرسشگر عنوان کرد.