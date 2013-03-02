به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای.تودی، میشل اوباما بانوی اول کاخ سفید گفت جای تعجب ندارد که حضور او به صورت تله‌کنفرانس در مراسم اسکار 2013 برای بعضی از مردم پرسش‌برانگیز شده باشد.

اوباما گفت بعضی از مردم به صورت بالقوه درباره هر چیزی حرف می‌زنند. میشل اوباما که برای سفر راهی شیکاگو شده به گزارشگران گفت: حتی کفش‌های من هم می‌توانند به یک جنجال ملی بدل شوند.

وی عنوان کرد: این برای جایگاهی است که ما در آن قرار داریم. ما همیشه محملی برای حرف‌ها هستیم.

میشل اوباما که یکشنبه شب برای معرفی نام بهترین فیلم سال و معرفی "آرگو" در مراسم اسکار به صورت تله‌کنفرانس ظاهر شده بود، درباره انتقادهایی که به حضور او شده بود گفت: اصلا به این چیزها فکر نمی‌کنم.

وی همچنین عنوان کرد که به چیزهایی که اهداف بزرگ را محدود کند فکر نمی‌کند و حضور در مراسم اسکار به معنی حمایت او از هنر بود.

با این حال حضور میشل اوباما نه با سوال مردم عادی که با اعتراض برخی سیاستمداران و منتقدان هم روبه رو بود و کاخ سفید مجبور شد با اعلام این که این کار در کاخ سفید سابقه داشته و قبلا لورا بوش نیز برای مراسم افتتاحیه اسکار پیام فرستاده بود، سعی کند تا جلوی این موج را بگیرد.

در همین حال بیل اورایلی نیز با انتقاد شدید به این حضور گفت: این تبلیغاتی‌ترین کاری بود که تا به حال شاهدش بودم. وی شب گذشته با شرکت در برنامه "تونایت شو" شبکه ان.بی.سی گفت تا به حال چنین کاری در کاخ سفید سابقه نداشت.

راش لیمباو دیگر سیاستمداری بود که به این حضور انتقاد کرد و آن را کاملا تجاری خواند.