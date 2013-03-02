مریخ نورد ناسا به خواب فرو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان مریخ نورد کنجکاوی ناسا مجبور شدند که کار این مریخ نورد را به منظور ترمیم رایانه‌ای که دچار نقص فنی شده، متوقف کنند.

این تیم اظهار داشته است که برای حفاظت از این مریخ نورد، آن را در حالت امن قرار داده اند. این حالت برای فضاپیماها به معنای خاموشی تمام سیستمهای غیر ضروری و کارکردن سیستمهای ضروری است.

آخرین تصویری که کنجکاوی پیش از نقص فنی بزرگ، از خود ارسال کرده است

براساس اعلام ناسا، قرار است این تیم کنجکاوی را ظرف چند روز آینده از حالت امن خارج کرده و به وضعیت اجرایی منتقل کنند مشکل یابی شرایطی که برعملکرد آن تأثیرگذاشته مشخص شود.

این شرایط به یک نقص در حافظه فلش مربط می شود به یک رایانه دیگر که اکنون غیر فعال شده مرتبط می شود.

ریچارد کوک مدیر پروژه آزمایشگاه علمی در آزمایشگاه رانش جت ناسا اظهار داشت: ما رایانه ها را تعویض کردیم تا به یک حالت استاندارد برسیم و در نهایت بتوانیم مسیر تعمیر کنجکاوی را در پیش بیگیریم.

کنجکاوی دربرگیرنده رایانه های اصلی برای پشتیبانی در صورت ایجاد نقص است، هرکدام از رایانه ها طرف A یا طرف B همچنین دارای زیر سیستمهایی هستند که متصل به رایانه اصلی است.

کنجکاوی اکنون چون هنگامی که از زمین به مریخ می رفت، از طرف B کار می کند. از پیش از فرود خود در تاریخ آگوست 2012 تا روز چهارشنبه 9 اسفند ماه که دچار نقص فنی شود با طرف A کار می کرد.

رئیس مأموریت تشخیص شرایط غیر عادی از مهندسان آزمایشگاه رانش جت اظهار داشت: درحالی که ما عملکرد کنجکاوی را از طرف B از سر می گیریم برای تشخیص بهترین روش ترمیم طرف A به عنوان پشتیبانی مهم از بقای کنجکاوی در مریخ نهایت تلاش خود را انجام خواهیم داد.

این فضاپیما با تیم کنترل کننده روز زمین در ارتباط بود اما هیچ اطلاعات ثبت شده ای ارسال نکرده است. اطلاعات کنونی نشان می دهد که رایانه ای که دچار مشکل شده پس از حالت خواب روزانه روشن نشده است.

درحال حاضر تمام تحقیقات علمی توسط کنجکاوی معلق مانده است و مهندسان ناسا اعتقاد دارند که ظرف چندین روز آینده وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.

هفته گذشته ابزارهای آزمایشگاهی کنجکاوی قسمتی از نخستین نمونه پودر سنگی مریخ را بررسی کرده بود.