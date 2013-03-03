جریان انحرافی تا انتخابات درپی فریب و جذب افراد خوشنام است

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفکرات کلان جریان انحرافی گفت: جریان انحرافی زمانی که مکتب ایرانی را در مقابل مکتب اسلامی قرار داد، متوجه شدم این طرح یک طرح شاهنشاهی است و دریافتم شباهت این جریان به طرح شاهنشاهی زیاد شده است.

وی نداشتن مبنای فکری و ایدو ئولوژیک را از دیگر شباهت های جریان انحرافی با رژیم گذشته دانست و گفت: یک آدم قلدری کودتا کرد و رژیم شاهنشاهی تاسیس شد و چون این رژیم فاقد مبنای فکری و ایدئولوژیک بود خود را به سلسله هخامنشی و بعد ساسانیان وصل کرد تا به این وسیله اثر گذاری اسلام را از ذهن ها خارج کند همانطور که جریان انحرافی با مطرح کردن بیش از حد نام کوروش در اصل دنباله رو همان روش است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی مطرح کردن دوستی ملت ایران با رژیم اسرائیل را از دیگر ضعف های بزرگ جریان انحرافی دانست و افزود: چیزی به اسم ملت اسرائیل وجود ندارد چون اصلا رژیم اسرائیل وجود خارجی ندارد، پس چگونه می توانیم باچیزی که وجود ندارد دوستی کنیم.

حبیبی در ادامه به دلایل مطرح کردن مکتب اسلام ایرانی از سوی جریان انحرفی پرداخت و گفت: در طول تاریخ مکتب های بسیاری تاسیس شده اند که اهداف خاصی را دنبال می کردند، مثل مکتب عربی یا امثال اینها، ولی این گروه با مکتب تراشی سعی دارد تا رابطه بین ملت اسلامی و خود اسلام را از بین ببرد و این نشانه گرفتن اسلام است.

وی خاطر نشان کرد: آنها با طرح مکتب ایرانی می خواهند مسئله فلسطین و وحدت جهان اسلام از ذهن ما خارج شود.

حبیبی به مصاحبه یکی از افراد وابسته به حلقه انحرافی قبل انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: این فرد قبل انتخابات مجلس گفته بود که باید درمجلس آینده دو سوم اعضاء از طرفداران ما باشد و به همین منظور شورای راهبردی نیروهای انقلاب را تاسیس کردند اما نمی دانیم کدام راهبرد؟ کدام شورا؟ کدام نیروی انقلابی؟

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه گروه انحرافی به دنبال جذب کردن افراد خوشنامی است که قابلیت فریب خوردن دارند، خاطر نشان کرد: در انتخابات مجلس نهم آنها به نامزدهای خود قول کمکهای مالی فراوانی دادند، برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بیکار نیستند و از راههای بسیار پیچیده تر استفاده می کنند.