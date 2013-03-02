به گزارش خبرگزاري مهر، شاگردان اکبرنژاد در این مرحله از تمرینات خود که عصر امروز شنبه به پایان می رسد، هر روز تمرینات مشترکی را همراه با کشتی گیران حاضر در مرحله سوم کارگاههای فنی برگزار کردند.

در این تمرین مشترک علاوه بر اعضای کادر فنی تیم جوانان، رسول خادم مدیر تیمهای ملی و اعضای کادر فنی تیم ملی نیز تمرین جوانان کشورمان را زیر نظر داشتند. تمرین آزادکاران جوان در حالي عصر امروز به پایان می‌رسد كه اين کشتی گیران اعزام به تورنمنت بین المللی یاکوتیا روسیه را در برنامه دارند و در صورت موافقت شورای برون مرزی به این سفر خواهند رفت.