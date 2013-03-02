تعداد تشکل های مردم نهاد در استان البرز با جمعیت فعلی همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود امینی پیش از ظهر شنبه در "همایش کارشناسان مسئول سازمانهای مردم نهاد" که در سالن کنفرانس های باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد تشکیل شده بود با استناد به آمار ذکر شده از سوی معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز مبنی بر وجود 260 تشکل مردم نهاد در این استان اظهار داشت: نسبت جمعیت استان البرز با تعداد این مراکز همخوانی ندارد و باید این تعداد افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای اخیر خود به کشور قطر و حضور در 21 اجلاس حقوق بشر، نقش تشکل های مردم نهاد را پررنگ دانست و افزود: در تمامی این اجلاس ها و سفرها تاثیر مشارکت تشکل های سازمان نهاد در تعدیل هجمه های وارده در تمامی حوزه ها از تصرف دخایر نفتی دریای عمان تا ظلم های وارده بر شیعیان بی بدیل بوده است.

معاون امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور در جمع کارشناسان مسئول سازمانهای مردم نهاد با برشمردن تعداد نشست های این تشکل طی دو سال اخیر اظهار داشت: در طول این مدت تعداد 160 جلسه بدون وقفه با حضور کارشناسان تشکیل شده است و در این مدت ظرفیت های قابل توجهی را برای پیشبرد اهداف این سازمان شاهد بوده ایم.

وی همچنین برپایی همایش های متعدد در جهت شناساندن پتانسیل های سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردمی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی متعدد را بخشی از اولویت ذکر کرد.

ادامه همایش" کارشناسان مسئول سازمانهای مردم نهاد کشور" تا ظهر امروز به صورت کارگاهی ادامه دارد و بعد از آن نیز مشاور وزیر و معاون امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور به اتفاق معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز و هیئت همراه از سازمانهای مردم نهاد استان البرز بازدید به عمل می آورند.