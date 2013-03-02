کمک 40 میلیارد تومانی مردم فارس به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، جابر مهدیار پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ضرورت های دین مقدس اسلام حفظ عتبات مقدس و مقبره امامان است که سازندگی و مرمت آنها به عنوان یک نگاه اعتقادی هدف اصلی ستاد عتبات عالیات به شمار می رود.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز فضایی باز شده تا شیعیان ایران بتوانند در بازسازی این اماکن مشارکت داشته باشندو بعد از 10 سال شرایط نامناسب حرم ها عراق را تغییر دهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس گفت: در کربلا،کاظمین ،نجف و.. اقدامات مناسبی توسط مردم ایران انجام شده که تا کنون از زمان راه اندازی ستاد بازسازی عتبات در فارس حدود 40 میلیارد تومان در زمینه کمک نقدی و غیر نقدی به این اماکن کمک شده است.

مهدیار بیان داشت: گلباران حرم مطهر در مراسم های مختلف، آماده سازی کف ها،سنگفرش ها، راه اندازی سیستم صوتی در کربلا و نجف، کمک در راه اندازی درمانگاه در سامرا و... از جمله همکاری مردم فارس در بازسازی است.

وی اضافه کرد: به طور متوسط هر ماه 35 تا 40 نفر برای خدمت به سامرا فرستاده و این موضوع به صورت دوره ای انجام می شود تا مردم از برکت این کار بهره مند شوند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس یادآور شد: در صورت اعلام نیازمندی عتبات عالیات، مردم فارس آمادگی همکاری در هر زمینه نقدی و غیرنقدی را دارند.

مهدیار با اشاره به اینکه امسال حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان کمک دریافت شده، گفت: استان فارس بعد از تهران از نظر جایگاه ارائه خدمات هنری و پشتیبانی برای عتبات عالیات در رتبه دوم قرار دارد و منتظر اعلام این موضوع از طرف ستاد مرکزی هستیم.

وی اظهار داشت: فارس به دلیل هنرخیز بودن و داشتن هنرمندان قوی، ارادت مردم به حرم ها و پیوند این مردم به دلیل وجود شاهچراغ(ع) با ائمه اقدامات بیشتری به نسبت دیگر استانها انجام داده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس یادآور شد: تا کنون 19 درب طلا و نقره با گره های پیچیده درودگری، شش صندوق کار خاتم و چوب ساخته ارسال و یا در حال فرستادن است.

مهدیار اضافه کرد: فارس در ساخت ضریح امام حسین (ع)،کارهای درودگری،اقدامات چوب کاری و گچبری سامرا، ساخت خیمه گاه ابولفضل(ع) و.. مشارکت داشته است.

وی اضافه کرد: حدود 19 شهر و بخش از استان فارس به صورت داوطلبانه با نگاه اعتقادی در موضوع بازسازی شرکت داشته اند.

وی عنوان کرد: به لحاظ فقهی نذورات فقط در مواردی که خود فرد اعلام کرده خرج می شود و افراد می توانند با مراجعه به ائمه جمعه استان، کارگاههای ساخت و ساز حرم ها، و از طریق بانکها کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به اعتبات عالیات بدهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس گفت: مردم سامرا را بهتر از پیش ساختند و کارخانه ها نیز می توانند با دادن خدمات با این امر مهم همکاری کنند.